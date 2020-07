Belgische uitvoer keldert met 24 procent

De exportcijfers van mei zijn iets minder slecht dan de dramatische cijfers van april.

De Belgische uitvoer is in mei met 24 procent gezakt tegenover mei vorig jaar. De invoer zakte met 25,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

De daling van de buitenlandse handel is wel iets minder groot dan in april, toen de export en import met respectievelijk 28 en 29,7 procent terugvielen. De Nationale Bank noemt de cijfers van april 'historisch' en 'dramatisch'. Het lichte herstel tussen april en mei is te danken aan de geleidelijke versoepeling van de lockdown.

De Vlaamse cijfers zijn vergelijkbaar met de Belgische. De Vlaamse uitvoer zakte in april met 27,7 procent en de invoer met 31,5 procent. 'Dat is een nooit geziene daling', zegt Flanders Investment & Trade (FIT). Er zijn nog geen Vlaamse cijfers beschikbaar voor de maand mei. Vlaanderen is goed voor 82,1 procent van de Belgische export.

Vlaanderen is middenmoter

De Nationale Bank merkt op dat de ene helft van de Europese landen de handel meer ziet dalen dan België en de andere helft minder. FIT noemt Vlaanderen een middenmoter. De Nederlandse export daalde in april met 19 procent, de Duitse export met 31 procent en de Franse uitvoer met liefst 44 procent.