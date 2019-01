Belgische vervuilers betalen recordbedrag voor hun CO2-uitstoot

Doordat Europa een pak emissierechten uit de markt haalde, steeg de koolstofprijs in een jaar van 7,8 naar 23,4 euro per ton CO2. De uitstoot van schadelijke broeikasgassen werd plots drie keer duurder.

Hoe werkt uitstootmarkt?

Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ moeten Europese energieproducenten en grote industriële installaties voor iedere ton broeikasgas die ze uitstoten een emissierecht voorleggen. In de chemie-, staal- en cementindustrie krijgen grote fabrieken jaarlijks gratis uitstootrechten toegewezen volgens een verdeelsleutel. Als ze meer uitstoten, moeten ze extra rechten aankopen. Ze kunnen bijvoorbeeld emissierechten overnemen van een bedrijf dat er op overschot heeft, of ze kunnen intekenen op de emissieveilingen door de Europese lidstaten.

Door een limiet te zetten op de totale jaarlijkse uitstoot probeert Europa de industrie aan te moedigen meer klimaatinspanningen te doen. De duurdere CO2-prijs moet de meest vervuilende installaties, zoals de Duitse bruinkoolcentrales, uit de markt drijven, en ondernemingen aanmoedigen over te schakelen op groenere alternatieven met minder uitstoot. ‘Daarom zijn wij voorstander van een hogere CO2-prijs’, zegt Marc Van den Bosch, de topman van Febeg, de federatie van Belgische elektriciteits- en gasbedrijven. ‘Een hogere prijs helpt om in Europa de shift van kolen naar gas te maken, met minder uitstoot.’

Gratis rechten volstaan voor industrie

Maar energie stuurt factuur door

Als we er even van uitgaan dat de CO2-prijs onmiddellijk wordt doorgerekend in de energiefactuur, betaalde een gemiddeld gezin vorig jaar 26,2 euro aan CO2-kosten, 16,4 euro meer dan in 2017.