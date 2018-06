'Bitcoinfraude kost Belgen jaarlijks 130 miljoen'

Belgen verliezen jaarlijks 130 miljoen euro door fraude met bitcoin en andere virtuele munten. Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) lanceert een sensibiliseringscampagne.

Sinds begin dit jaar hebben de federale overheidsdienst Economie en de financieeltoezichthouder FSMA 329 meldingen gekregen van fraude met cryptomunten, zoals de bitcoin. Vaak gaat het om mensen die belegd hebben in dergelijke virtuele munten, maar hun geld niet meer kunnen recupereren.

In totaal verloren Belgen al ruim 2 miljoen euro op die manier. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Want slechts een beperkt aantal gevallen van fraude wordt effectief aangegeven. Volgens minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V) wordt de totale jaarlijkse financiële schade door fraude met cryptomunten geraamd op 130 miljoen euro.

Daarom start Peeters een sensibiliseringscampagne op, onder het motto: 'Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook'. Daar hoort ook een nieuwe website bij, waar surfers een overzicht vinden van de 42 cryptosites die als frauduleus worden bestempeld.

‘Investeren in cryptomunten is populair. Dat leidt ertoe dat een pak meer mensen opgelicht worden,' zegt Peeters.' Daarom is een grote preventiecampagne nodig en nuttig.’

Terrorisme

Peeters wijst erop dat uit gerechtelijk onderzoek is gebleken dat online oplichters soms gelinkt kunnen worden aan de financiering van terrorisme. ‘Het doel is via preventie oplichters het leven moeilijk te maken, en zo ook de financieringsstromen naar terrorisme in te dijken.’

Naast fraude met cryptomunten kreeg de overheidsdienst Economie een pak andere klachten over internetfraude. Sinds begin 2017 kwamen 8.188 meldingen binnen. In totaal werden Belgen voor 13,5 miljoen euro opgelicht via het internet.

Maar de overheidsdienst gaat ervan uit dat er in werkelijkheid veel meer gevallen van oplichting zijn. Slechts 4 procent wordt gemeld, is de schatting. De totale financiële schade van internetfraude sinds begin 2017 wordt geraamd op 340 miljoen euro.