Bonden geven 'rood licht' voor kernuitstap

Na de werkgevers vrijdag waarschuwen nu ook de organisaties van bedienden en kaderleden voor stroomonderbrekingen en een hogere factuur als gevolg van de kernuitstap.

Vier werknemersorganisaties, NCK, ACV, ACLVB en ABVV, trekken aan de alarmbel over de kernuitstap. De vier bonden vertegenwoordigen de bedienden en de kaderleden van de kerncentrales in Doel en Tihange. Net als de werkgevers vrijdag waarschuwen de bonden voor de toekomstige energiebevoorrading in België.

Stroomonderbrekingen zullen binnenkort een realiteit zijn in België. Persbericht NCK, ACV, ACLVB en ABVV

De bonden dringen er bovendien op aan om de levensduur van ten minste twee eenheden te verlengen. Een rondvraag bij het personeel leert dat de helft (47 procent) de centrale vroegtijdig zou verlaten bij een kernuitstap; bij een verlenging zou 93 procent van het personeel bij Engie willen blijven werken. Die verlenging moet garanderen dat de sluiting meer gespreid wordt in de tijd en de reactoren goed beheerd blijven. 'Ze voorkomt ook een zwaar sociaal plan tegen 2027-2030 en zorgt ervoor dat België een know-how in de sector behoudt, die de ontwikkeling van nieuwe kernenergie mogelijk maakt, een noodzakelijk element voor de energietransitie,' schrijven ze.

Verlenging van twee nucleaire eenheden voorkomt een zwaar sociaal plan tegen 2027-2030 en zorgt ervoor dat België een know-how in de sector behoudt, die de ontwikkeling van nieuwe kernenergie mogelijk maakt. Persbericht NCK, ACV, ACLVB en ABVV

Groen-minister Tinne Van der Straeten vroeg de regering vrijdag om alle zeven kerncentrales in België te sluiten tegen eind 2025, zoals voorzien is in het regeerakkoord. De piste van een levensduurverlenging voor de centrales van Doel en Tihange ‘biedt onvoldoende zekerheid qua bevoorradingszekerheid, de kostprijs ervan is op heden onbekend en biedt geen perspectief qua duurzaamheid op het vlak van radioactief afval’, schrijft de minister in de nota die ze het kernkabinet voorlegde. Tegelijk wil de minister een alternatief in handen hebben voor het geval Engie Electrabel er op korte termijn niet in slaagt een vergunning te krijgen voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde.

Patroons

Verscheidene werkgeversorganisaties, onder meer het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka en ondernemersorganisatie Unizo, waarschuwen vrijdag voor overhaaste en onzekere beslissingen. De twee basisscenario's, het openhouden van twee kerncentrales en extra steun voor nieuwe gascentrales, zijn volgens de werkgevers onvoldoende onderzocht. Met het uitblijven van een vergunning voor de bouw van een gascentrale in Vilvoorde dreigt een tekort van 800 MW, vrezen de werkgevers.

'Een sluitende oplossing voor de bevoorradingszekerheid vanaf de winter van 2025-2026 is vandaag niet gegarandeerd. Die onzekerheid maakt ondernemingen uiterst bezorgd,' zeggen de patroonsorganisaties. Zij vragen met aandrang alle mogelijke pistes te onderzoeken 'vooraleer zulke belangrijke beslissingen omtrent de toekomstige energiemix genomen worden'.

Dubbel rood licht

De bedienden en het kaderpersoneel van de centrales van Doel en Tihange zien een 'dubbel rood licht' in de kernuitstap. De vier vakorganisaties waarschuwen dat 'stroomonderbrekingen binnenkort een realiteit zijn in België'.

Het rapport van netbeheerder Elia dat 13.700 MW nodig is om de winterprik van 2025-2026 door te komen, is zeker voor 10 procent onderschat, schrijven de vier bonden. België verbruikt vandaag al 13.800 MW en dat cijfer zal tegen 2025 pieken naar 15.000 MW. De verplichte elektrificatie van bedrijfswagens tegen 2025 en de vervanging van thermische verwarming door warmtepompen zal leiden tot een stijging van het elektriciteitsverbruik, niet alleen in 2025, maar ook voor en na die datum.

15.000 MW piek van verbruik elektriciteit in 2025 het rapport van

De bonden waarschuwen ook dat de rekening van de reeds bestaande capaciteit van 3.900 MW, de oude gascentrales, niet klopt. Meer dan de helft of 2.000 MW zal in 2024 verdwenen zijn van de markt wegens niet rendabel. Dit en de onzekerheid over de nieuwe gasgestookte centrales, 'levert een gat in de visie van de minister van Energie op van tenminste 4.000 MW'.

Het verdwijnen van zeker de helft van de bestaande capaciteit en de onzekerheid over nieuwe gascentrales zorgt voor een gat in de visie van de minister van Energie van ten minste 4.000 MW. Perbericht NCK, ACV, ACLVB en ABVV

Dat gat kan enkel worden opgevuld door de verlenging van vier reactoren en de bouw van nieuwe gasgestookte centrales. 'Bovendien zijn de ramingen voor invoer veel te optimistisch om zonder kernenergie te kunnen', waarschuwen de bonden. In een nieuwe publicatie schrijft Elia dat België in 2050 de helft van zijn elektriciteit zou invoeren. Volgens de bonden is er geen garantie dat België de nodige capaciteit uit het buitenland zal krijgen, omdat ook onze buurlanden meer elektriciteit nodig zullen hebben voor hun vervoer en verwarming.