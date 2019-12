Brexit treft vooral jobs in Antwerpen

Per provincie

Nu is ook de uitsplitsing per provincie gemaakt. In absolute aantallen komt de klap in Antwerpen het hardst aan, relatief het hardst in West-Vlaanderen. Daar zou een harde brexit 1,3 procent van de jobs kosten. Nog lokaler bekeken is de grootste schok op de arbeidsmarkt te verwachten in de stad Antwerpen, Gent en de as Brugge-Kortrijk.