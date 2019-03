CD&V mikt met 240.000 jobs op volledige werkgelegenheid

Iedereen die kan werken, moet aan de slag zijn. Daarom wil CD&V in de volgende legislatuur 240.000 jobs creëren, zowat 65.000 meer dan verwacht.

‘De voorbije weken en maanden ging het vooral over migratie en klimaat’, merkt voorzitter Wouter Beke op. ‘Terecht, want dat is belangrijk. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat de basis van onze welvaart ligt in onze economie, de groei en de jobs. We moeten waakzaam blijven, want niets is verworven. Daarom willen we verder inzetten op meer jobs.’

De grote winst in de strijd voor een volledige werkgelegenheid in Vlaanderen, en voor het wegwerken van de krapte op de arbeidsmarkt, ligt volgens CD&V niet zozeer in de activering van de 135.000 werklozen die een uitkering krijgen, wel bij de grote groep inactieven. Vlaanderen telt 215.000 arbeidsongeschikten, 120.000 deeltijdsen die meer willen werken, 37.000 leefloners en 155.000 thuisblijvers.

Nederlands voorbeeld

Vandaar dat een rist ‘redelijke’ voorstellen zijn uitgewerkt om werkzoekenden en inactieven in Vlaanderen aan de slag te krijgen. CD&V kijkt daarbij naar het Nederlandse voorbeeld. Onze noorderburen staan al veel verder, omdat werken er veel flexibeler kan worden gecombineerd met uitkeringen.

CD&V wil dat maatwerk hier eveneens aanbieden, zodat de groep van langdurig zieken niet verder aangroeit, maar krimpt. Sinds de start van de regering-Michel zijn er in heel België 71.000 langdurig zieken bijgekomen, waardoor in juni 415.200 mensen door ziekte langer dan een jaar thuiszaten, meldde Het Laatste Nieuws gisteren nog.

Gedeeltelijke werkhervatting

CD&V wil gedeeltelijke werkhervattingen stimuleren, zodat bijvoorbeeld chronisch zieken stelselmatig hun tewerkstelling kunnen opbouwen, zonder financieel gestraft te worden door het verlies van hun ziekte-uitkering. ‘We willen uitsluiten dat deeltijds aan de slag gaan of starten met een hoger aantal uren in deeltijds werken financieel niet loont.’ CD&V wil voor alle uitkeringsstelsels in kaart brengen welke belemmeringen er zijn in de combinatie uitkering-loon en die wegwerken.

De partij vraagt ook een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. CD&V wil dat meer mensen uit de privésector de overstap naar het onderwijs maken. Daarom moet de verloning van een leraar rekening houden met de anciënniteit opgebouwd in de privésector. Voorts wil CD&V meer taalonderwijs. Bij individuele beroepsopleidingen, het ‘werkplekleren’, moet bijvoorbeeld één dag per week echt taalonderricht kunnen worden gegeven, want de taalkennis blijft vaak een probleem.

Lastenverlaging

Beke & co. gaan ervan uit dat er ook de volgende legislatuur nood is aan een verlaging van de lasten op arbeid en een stijging van de koopkracht.