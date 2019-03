Christelijke metaal- en textielvakbond keurt loonakkoord goed

Het fiat is een eerste indicatie van hoe de christelijke bond zal stemmen over het ontwerp van interprofessioneel akkoord.

ACV Metea, de christelijke metaal- en textielvakbond, heeft het ontwerp van loonakkoord goedgekeurd. Dat zegt voorzitter William Van Erdeghem. De vakbond keurde het ontwerp van interprofessioneel akkoord met twee derde van de stemmen goed. Vooral het deel over de verhoging van de laagste pensioenen, de landingsbanen en de versoepeling van de SWT-regels trok de militanten over de meet om het akkoord goed te keuren, klinkt het.

De vakbond is wel bezorgd, met name over de uitspraken van Open Vld, N-VA en pensioenminister Daniel Bacquelaine. Zowel regeringspartij Open Vld als ex-coalitiepartner N-VA verzet zich tegen de versoepeling rond het brugpensioen zoals afgesproken in het loonakkoord. Bacquelaine kan zich dan weer niet vinden in enkele pensioenmaatregelen uit het akkoord.

Cruciaal

'Afspraken over de verhoging van de laagste pensioenen, over landingsbanen en over SWT uit het ontwerp IPA moeten hard gemaakt en uitgevoerd worden door de regering. Dit is cruciaal voor mensen die vaak op heel jonge leeftijd in zware jobs zijn ingestapt. Onze leden zullen eventuele politieke arrogantie niet pikken', waarschuwt ACV Metea.

De centrale heeft ook vragen bij de loonwet zelf. Die zit vol 'sjoemelsoftware', vindt de vakbond. 'Deze wet is het laatste spatje geloofwaardigheid kwijt. De volgende federale regering moet de loonwet grondig aanpassen.'

ACV Metea waarschuwt dat het evenwicht binnen het akkoord niet verstoord mag worden. 'Of we hebben een probleem.'

Eerste aanwijzing

Het 'ja' van de christelijke metaal- en textielcentrale is de eerste aanwijzing hoe de christelijke vakbond zal stemmen over het loonakkoord. Heel wat afdelingen van de socialistische vakbond lieten zich al kritisch uit over het ontwerp. De Algemene Centrale, de grootste arbeiderscentrale binnen het ABVV, verwierp het akkoord al.