Cocaïne boomt als nooit tevoren in België

Een overaanbod, relatief lage prijzen en een steeds grotere maatschappelijke acceptatie: alsmaar meer Belgen gebruiken cocaïne. Het cocaïnegebruik is in ons land de laatste tien jaar verdubbeld, terwijl door de opmars van Whatsapp en Telegram drugsrunners bestellingen sneller leveren dan een maaltijd aan huis.

Daar waar cocaïne vroeger vooral gebruikt werd door personen met de nodige financiële slagkracht, komen nu gebruikers uit alle lagen van de maatschappij in beeld. Alleen al in Vlaanderen steeg het aantal cokegebruikers van 0,8 procent in 2008 tot 1,7 procent in 2018. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Belgische instituut voor gezondheid Sciensano. Vooral bij adolescenten en jongvolwassenen neemt het cokegebruik toe: 8,3 procent van de Vlamingen van 25 tot 34 jaar heeft recent cocaïne gesnoven.

Stroomplan

Ook opvallend, de zuiverheid van cocaïne vertoont hier al geruime tijd een belangrijke stijging van 49,2 procent in 2011 naar 68,3 procent in 2017. De betere kwaliteit en het grotere aanbod zorgen op hun beurt voor een scherpere rivaliteit onder drugsdealers en meer geweldsdelicten, waarop politie en experts vertwijfeld hun tanden stukbijten.

Antwerpen ging de voorbije maanden gebukt onder geweldsuitwassen van rivaliserende bendes. Daarbij werden buurten opgeschrikt met granaataanslagen. Om de groeiende cocaïne-gerelateerde criminaliteit aan te pakken werd in Antwerpen het Stroomplan opgesteld waarbij de verschillende opsporingsdiensten beter moesten gaan samenwerken. Uit een eerste evaluatie van dat stroomplan bleek deze week dat die samenwerking op veel punten nog voor verbetering vatbaar is.

Deliveroo-economie

Vandaag kan je elk moment van de dag, 24 op 7, coke per koerier bestellen en aan huis geleverd krijgen, waar je ook wil. David Ketteridge Oprichter herstelcentrum voor drugsverslaafden

De cocaïnemarkt bloeit als nooit tevoren. ‘Vandaag kan je elk moment van de dag, 24 op 7, coke per koerier bestellen en aan huis geleverd krijgen, waar je ook wil’, zegt David Ketteridge, ex-verslaafde en oprichter van Reset, een herstelcentrum voor drugsverslaafden in Deurne. ‘Er is sprake van een echte Deliveroo-economie.’

Onderzoek van de Europese Commissie gaf aan dat in 2014 meer dan een kwart van de bevraagde adolescenten in België (15- tot 24-jarigen) binnen de 24 uur redelijk of zeer gemakkelijk aan cocaïne kon komen.

Coke is niet alleen populair als recreatief middel. Er zijn ook steeds meer actievelingen die cocaïne gebruiken als hulpmiddel bij het werk, om langer te kunnen doorgaan of beter af te kicken van de stress. ‘In de ratrace waarbij mensen steeds meer moeten presteren en dubbele jobs combineren, is zo'n opwekkend middel erg productief’, zegt Tom Decorte, criminoloog en drugsonderzoeker aan de UGent.