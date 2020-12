Consumentenvertrouwen op hoogste peil sinds februari

Dankzij het vooruitzicht op een vaccin tegen het coronavirus is de Belg weer bijna even optimistisch als net voor de start van de pandemie.

De sterke toename van het consumentenvertrouwen is vooral te danken aan het grotere optimisme over de algemene economische vooruitzichten. Dat optimisme was de jongste twee jaar nooit zo groot. 'De voorspellingen voor de komende twaalf maanden zijn sterk verbeterd gezien de vooruitzichten op vaccinatie en het verwachte einde van de crisis in 2021.'