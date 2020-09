Consumentenvertrouwen op hoogste peil sinds maart

De Belgen werden in september duidelijk optimistischer over de algemene economische vooruitzichten.

De indicator van het Belgische consumentenvertrouwen is in september met 10 punten gestegen naar -16 punten, het hoogste peil sinds maart. Daarmee is de daling van augustus meer dan goedgemaakt.

De sterke stijging van het vertrouwen is vooral te danken aan het toenemende optimisme over de algemene economische ontwikkeling in de komende twaalf maanden. Bovendien werden de consumenten voor het eerst sinds de start van de coronacrisis minder somber over de werkgelegenheidsvooruitzichten. In augustus bereikte de bezorgdheid over werkloosheid nog een recordhoogte.

Ook op persoonlijk vlak verwachten de gezinnen beterschap. Zowel hun spaarintenties als de vooruitzichten van de eigen financiële situatie verbeterden.

Inkomensverlies

Het herstel van het vertrouwen is opmerkelijk, omdat het aantal coronabesmettingen de jongste maand fors is toegenomen. Het is mogelijk dat toenemende optimisme over de regeringsvorming het vertrouwen een duw in de rug heeft gegeven.

De Nationale Bank peilde ook naar de impact van de coronacrisis op het inkomen. 71 procent van de gezinnen zegt dat ze geen inkomensverlies lijden, tegenover 70 procent in augustus en 67 procent in april. 4 procent lijdt een inkomensverlies van meer dan 50 procent, versus 3 procent in augustus en 7 procent in april. Die groep omvat relatief veel zelfstandigen.