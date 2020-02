Consumentenvertrouwen piekt ondanks coronavirus

Het vertrouwen van de Belgische consumenten stijgt in februari naar het hoogste peil in meer dan een jaar, hoewel het coronavirus een negatieve impact heeft op de economie.

De indicator van het Belgische consumentenvertrouwen is in februari gestegen naar -4 punten, tegenover -6 punten in januari. Het is van november 2018 geleden dat de consumenten zo optimistisch waren, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

De toename van het vertrouwen is opmerkelijk, want er zijn steeds meer aanwijzingen dat de verspreiding van het coronavirus een negatieve invloed heeft op de groeivooruitzichten van de Belgische economie. Bovendien zijn de jongste weken slechte begrotingscijfers gepubliceerd.

De consumenten verwachten dat de eigen financiële situatie en hun spaarvermogen de komende twaalf maanden sterk verbeteren. Het is minstens zes jaar geleden dat ze daarover zo optimistisch waren. De koopkracht per inwoner steeg in 2019 met 2,1 procent, bleek vorig week. Dat is volgens de Nationale Bank de grootste toename in 18 jaar.

Arbeidsmarkt

Voorts werden de Belgen wat optimistischer over de arbeidsmarkt. Maar ze werden ook iets somberder over de algemene economische vooruitzichten. Dat laatste kan te wijten zijn aan de berichtgeving over de verspreiding van het coronavirus.