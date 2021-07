Consumentenvertrouwen stabiliseert op zeer hoog niveau

Shoppers schuiven aan voor een winkel in de Nieuwstraat in Brussel.

De Belgische consumenten werden in juli iets optimistischer over de arbeidsmarkt, maar iets somberder over hun eigen financiële situatie.

De indicator van het Belgische consumentenvertrouwen stabiliseerde in juli op 8 punten nadat hij in juni was gestegen naar het hoogste peil in 20 jaar.

'De gezinnen werden opnieuw optimistischer over de toekomstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt', schrijft de Nationale Bank in een persbericht. 'Hun bezorgdheden over een toename van de werkloosheid in de komende twaalf maanden komen geleidelijk terug op een niveau dicht bij dat van voor de gezondheidscrisis.'