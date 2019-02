Consumptie Belgen daalt tweede kwartaal op rij

De toenemende bezorgdheid over de economische vooruitzichten zette de gezinnen eind 2018 aan tot voorzichtigheid.

De consumptie van de Belgen is in het vierde kwartaal van 2018 met 0,3 procent verminderd na een daling met 0,2 procent in het derde kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

De maandelijkse peiling naar het consumentenvertrouwen toont dat de gezinnen eind vorig jaar somberder werden over de economische vooruitzichten. De stemming werd gedrukt door de handelsoorlog tussen de VS en China, de onzekerheid over de brexit en de turbulentie op de aandelenmarkten. Misschien speelde ook de regeringscrisis een rol.

Nationale Bank

Een daling van het vertrouwen heeft vaak tot gevolg dat de gezinnen minder geneigd zijn geld uit te geven en meer te sparen. Over heel 2018 groeide de consumptie met slechts 0,6 procent, tegenover 1,1 procent in 2017. De Nationale Bank zegt in haar jaarverslag dat de Belgen vorig jaar 11,8 procent van hun inkomen spaarden, tegenover 11,5 procent het jaar voordien.

58.500 Werkgelegenheid De Belgische werkgelegenheid nam vorig jaar met netto 58.500 toe.