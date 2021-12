Consumptie-uitgaven zitten weer onder precoronapeil

Kerstshopping in de Nieuwstraat in Brussel.

De Belgische gezinnen consumeren de jongste weken opnieuw minder dan voor het begin van de coronacrisis, zegt BNP Paribas Fortis.

Geanonimiseerde transactiedata van de klanten van BNP Paribas Fortis geven aan dat de Belgen de jongste weken minder consumeren dan voor de start van de pandemie. De totale uitgaven - gemeten als geld dat van de bankrekening gaat - lagen in de zomer nog een stuk hoger dan tijdens dezelfde periode in 2019. Bij het begin van het schooljaar stabiliseerden ze op het precoronapeil.

'De terugval van de consumptie hoeft niet te verbazen', zegt Arne Maes, econoom van BNP Paribas Fortis. 'Het consumentenvertrouwen daalde in november voor de derde opeenvolgende maand. Ook alternatieve maatstaven wijzen in dezelfde richting. De mobiliteitsindicator van Google, die vertelt hoe vaak we ons verplaatsen voor shopping of ontspanning, daalde opnieuw flink. Die ligt nu op hetzelfde peil als voor de zomer.'

Misleidend

Maes merkt op dat een consumptie in nominale termen die bijna op hetzelfde peil ligt als voor de start van de pandemie wat misleidend is. Het niveau van de consumptieprijzen was in november volgens de favoriete indicator van de Europese Centrale Bank immers ruim 7 procent hoger dan twee jaar geleden. 'Een evenaring van de precorona-uitgaven betekent dus dat we in reële termen zo’n 7 procent minder uitgeven.'

De econoom van BNP Paribas Fortis waarschuwt dat een verdere vertraging van de consumptie de economische groei kan doen ontsporen. 'Dan wordt een krimp van het bruto binnenlands product stilaan onafwendbaar.'