'Consumptie weer op precoronaniveau'

Klanten schuiven aan voor een winkel in de Nieuwstraat in Brussel.

De Belgische gezinnen hebben in juni veel meer geld uitgegeven. De consumptie bereikte het niveau van voor de coronacrisis, meldt BNP Paribas Fortis.

'De consumptie is de jongste maanden sterk gestegen', signaleert Arne Maes, een econoom van BNP Paribas Fortis. 'Vooral in juni gaven we met zijn allen opnieuw meer uit. Daardoor knopen we aan met het precoronapeil. Het is de eerste keer sinds het begin van de gezondheidscrisis dat de consumptie weer het niveau van net voor de pandemie bereikt.'

BNP Paribas Fortis maakt sinds vorig jaar ramingen van de gezinsconsumptie op basis van de betalingen van zijn klanten. Daaruit blijkt dat de Belgen meer online kopen, ook tijdens periodes met minder strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Sinds begin 2021 wordt 50 procent meer online uitgegeven dan in 2019. Arne Maes Econoom BNP Paribas Fortis

De onlinebetalingen stegen sterk in 2020. Maes: 'Sinds de start van de eerste lockdown lagen die uitgaven over het hele jaar zowat 30 procent hoger. In 2021 zet die trend door. Tot dusver werd 50 procent meer online uitgegeven dan in 2019.'

De gezinnen kunnen meer geld uitgeven omdat de economie heropent en hun koopkracht stijgt. Bovendien hebben ze zowat 30 miljard euro meer gespaard dan normaal, omdat de consumptiemogelijkheden tot enkele maanden geleden beperkt waren. Volgens de nationale rekeningen was de private consumptie in het eerste kwartaal nog 9 procent lager dan eind 2019.