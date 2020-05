Corona kost België 7.700 jobs in eerste kwartaal

De werkgelegenheid is in het eerste kwartaal gedaald omdat bedrijven bij de start van de coronacrisis tijdelijke contracten niet hebben verlengd.

De invoering van een lockdown midden maart had onmiddellijk een belangrijke negatieve invloed op de Belgische arbeidsmarkt, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Het aantal banen zakte in het eerste kwartaal met 7.700 tegenover het vierde kwartaal van vorig jaar.

Het is de eerste keer sinds het tweede kwartaal van 2013 dat de werkgelegenheid daalt. Er zullen de volgende kwartalen nog veel meer arbeidsplaatsen verdwijnen. Ondernemingen zijn van plan 180.000 tijdelijk werklozen te ontslaan, blijkt uit een enquête van de Nationale Bank en werkgeversorganisaties. Voorts zeggen 70.000 zelfstandigen dat een faillissement van hun zaak waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk is.

Krimp economie

Voorts meldt de Nationale Bank dat de Belgische economie in het eerste kwartaal met 3,6 procent is gekrompen. Dat is iets minder dan de eerste raming van 3,9 procent, die eind april werd gepubliceerd. Toch blijft het eerste kwartaal van 2020 het slechtste in decennia.