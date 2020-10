'Corona treft kansarmen hardst'

'We moeten die mensen extra beschermen tegen de negatieve gevolgen van de pandemie', klinkt het in De Morgen.

Uit onderzoek was al eerder gebleken dat van half maart tot half mei - grosso modo de periode van de lockdown - zo'n 50 procent meer mensen stierven in ons land dan in andere jaren. Voor het eerst tonen cijfers over leden van de Socialistische Mutualiteiten nu ook aan dat die oversterfte het grootst was bij mensen in een zwakke socio-economische positie.