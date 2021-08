Corona zet rem op beginnerslonen

De brutolonen van nieuw aangeworven werknemers liggen in de meeste sectoren lager dan voor de pandemie.

De coronacrisis heeft niet alleen een impact op de tewerkstelling in bepaalde sectoren, maar ook op de lonen waaraan nieuwe werknemers beginnen bij een bedrijf. Die liggen dit jaar overwegend lager dan in 2019, het jaar voor corona. Over alle sectoren samen gaat het om een daling van 2,4 procent. Dat blijkt uit cijfers over de mediane brutolonen van nieuwe werknemers aangeworven tussen 2019 en juli dit jaar bij de 70.000 klanten van de hr-dienstverlener SD Worx. Dat is een van de grote spelers in de sector.

-2,4% Lonen nieuwe werknemers Nieuwe werknemers beginnen aan een 2,4 procent lager loon dan wie in 2019 is begonnen.

De SD Worx-klanten in de horeca, die zwaar getroffen werd door verplichte sluitingen en beperkingen, betalen werknemers die dit jaar begonnen 9,3 procent minder brutoloon dan wie in 2019 is gestart. Die forse daling is mogelijk te verklaren doordat werkgevers meer met goedkopere en flexibele dagcontracten werken of eerder jongeren en profielen van een lager niveau aanwerven.

In de industrie daalden de lonen met 4,6 procent. Opmerkelijk is dat ook de salarissen in de financiële sector gas terugnemen (-3,7%). In 2020 was er nog een stijging.

ICT

Slechts in twee sectoren verdienen nieuwe medewerkers meer dan wie voor de pandemie een arbeidscontract ondertekende. Starters in de sector vervoer en opslag verdienen gemiddeld 1,4 procent meer dan in 2019. 'Tijdens en na de lockdowns is de onlineverkoop gestegen. Dat leidde tot meer vraag naar opslag en transport om al die pakjes te leveren. De stijging valt samen met een forse toename van de tewerkstelling in transport en logistiek dankzij het succes van de e-commerce', zegt Virginie Verschooris, experte verloning bij SD Worx.

Ook de nieuwe werknemers in de informatie en communicatie hebben de wind in de zeilen. Hun brutoloon ligt gemiddeld 1,1 procent hoger dan dat in 2019. IT'ers lijken te profiteren van de door corona versnelde digitaliseringsgolf. Maar ook bredere communicatieprofielen zien de beginlonen stijgen.

'We kunnen veronderstellen dat meer marketingdiensten werden ingezet om sommige producten en diensten te verkopen. Dat vertaalt zich in een stijging van de activiteiten in informatie en communicatie', zegt Verschooris.