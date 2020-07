Coronacrisis doet spaarbuffer gezinnen dalen

Het vertrouwen van de Belgische gezinnen is in juli licht teruggevallen en sommige gezinnen gebruiken hun spaargeld om lopende uitgaven te financieren.

De indicator van het Belgische consumentenvertrouwen daalt in juli naar -20 punten, tegenover -19 punten in juni. 'Het herstel van het vertrouwen dat in mei begon is in juli onderbroken', zegt de Nationale Bank.