Crisis zal langer duren dan verwacht, denken werkgevers

Slechts 27 procent van de werkgevers in België verwacht nog dat ze binnen de twaalf komende maanden weer in hetzelfde tempo zullen aanwerven als voor de coronacrisis. Dat blijkt uit de driemaandelijkse bevraging van de uitzendgroep Manpower.

De werkgevers in België zijn pessimistischer dan hun Europese collega's (34%). Sinds het begin van de coronacrisis worden ze steeds pessimistischer.

In het vorige kwartaal was 58 procent van de Belgische ondernemers ervan overtuigd dat de aanwervingen binnen twaalf maanden op het peil van voor de crisis zouden zitten. In het begin van de crisis - in het tweede kwartaal van 2020 - geloofde een overgrote meerderheid (72%) dat het binnen het jaar goed zou komen.

We kunnen verwachten dat de werkgevers ondertussen iets minder pessimistisch zijn. Philippe Lacroix CEO Manpower BeLux

Nooit

Een normale situatie binnen drie maanden acht maar 12 procent van de bevraagde werkgevers mogelijk. Bijna de helft (48%) gelooft dat het nooit zal gebeuren.

Het groeiende besef van een langer durende crisis is terug te vinden in elk van de drie gewesten. Toch zijn er belangrijke verschillen. Vier op de tien werkgevers verwachten de terugkeer naar een normale situatie in Vlaanderen binnen het jaar, een op de vijf

in Brussel en iets meer dan een op de tien in Wallonië.

De rondvraag werd afgerond voor de aankondiging van de eerste vaccins. 'We kunnen verwachten dat de werkgevers ondertussen iets minder pessimistisch zijn over de duur van deze crisis, ook al zullen de gevolgen ervan nog lang voelbaar zijn, zowel op economisch als op sociaal vlak', zegt Philippe Lacroix, de CEO van Manpower BeLux.