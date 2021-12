Cultuursector in shock na beslissingen Overlegcomité

De Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) gaat met vertegenwoordigers van de culturele sector om de tafel zitten nadat het overlegcomité woensdag besliste alle binnenevenementen te sluiten.

Als gevolg van die beslissing moeten ook theaters, bioscopen en andere vormen van binnenactiviteiten sluiten. De nieuwe maatregelen gaan in op zondagochtend 26 december en zijn in principe van kracht tot 28 januari.

In de culturele sector wordt geschokt gereageerd op de maatregelen van het overlegcomité. De voorbije maanden zijn er enorm veel maatregelen genomen waardoor de besmettingsrisico's in film- en theaterzalen klein is geworden, is de teneur.

Bij de beursgenoteerde bioscoopgroep Kinepolis , waarvoor Kerst en Nieuw traditioneel een topperiode zijn, had men het woensdagavond over een 'bittere pil' met een 'serieuze mentale impact' op het personeel.

Wordt het politieke theater ook een maand stilgelegd? Michael De Cock artistiek directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Ook de Brusselse cultuurhuizen KVS en De Munt reageerden vol onbegrip. Peter De Caluwe, de directeur van het operahuis De Munt heeft het over een slag in het gezicht. Michael De Cock, de artistiek directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, vraagt zich af 'of het politieke theater ook een maand wordt stilgelegd'.

Algemeen directeur Jan Raes van Opera Ballet Vlaanderen zegt verrast en ontgoocheld te zijn door de beslissing van het Overlegcomité. Als gevolg van die beslissing moet Opera Ballet Vlaanderen 22 voorstellingen annuleren, waardoor het 554.000 euro aan inkomsten mist.

Tegemoetkoming

Bij het begrotingsdebat in het Vlaams Parlement zei minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) in de nacht van woensdag op donderdag dat Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon donderdag met vertegenwoordigers van de cultuursector zal samenzitten om de beslissingen van het Overlegcomité te bespreken.