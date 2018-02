D-FACTO | 'Afschaffen speculatietaks heeft Belgische beleggers weer naar hier gehaald'

De redactie toetst het waarheidsgehalte van een uitspraak aan de harde feiten

De uitspraak

Omwille van de speculatietaks gebeurden heel wat transacties niet via België of Belgische makelaars. Door de taks af te schaffen, is dat allemaal hersteld. Johan Van Overtveldt Minister van Financiën

De feiten

Er bestaan geen duidelijke cijfers over de beurstransacties die particuliere beleggers doen via Belgische makelaars en via buitenlandse makelaars. De handel via buitenlandse makelaars wordt beïnvloed door verscheidene factoren. Vooral belastingen en het makelaarsloon spelen een belangrijke rol.

De interpretatie

Van Overtveldt gaf op de radio commentaar op een artikel in De Tijd. In dat artikel stond dat de opbrengst van de beurstaks in 2017 met 36 procent is gestegen naar het hoogste peil sinds 2000. Een van de redenen is dat de afschaffing van de speculatietaks de aandelenhandel heeft doen herleven.

De minister zegt echter dat de afschaffing van de speculatietaks aandelentransacties heeft doen verhuizen van het buitenland naar België. Dat is opmerkelijk, want de speculatietaks was ook verschuldigd als beleggers handelden via buitenlandse makelaars. De speculatietaks zou dus in principe geen invloed mogen hebben op de keuze van een Belgische of een buitenlandse makelaar.

Bovendien spreken onlinemakelaars elkaar tegen over het gedrag van beleggers. De Nederlandse broker Degiro zegt dat de groei van het aantal Belgische klanten in 2017 ongeveer even groot was als de stijging van het totaal aantal klanten. Het totaal aantal rekeningen steeg met 67 procent. Binck daarentegen zegt dat beleggers meer en meer een voorkeur hebben voor een lokale beleggersrekening.

Als Belgische beleggers meer handelen via Belgische makelaars en minder via buitenlandse makelaars, wat dus niet zeker is, heeft dat wellicht weinig te maken met de speculatietaks. De uitbreiding van de beurstaks naar transacties via buitenlandse makelaars speelt wellicht een veel grotere rol.

De conclusie