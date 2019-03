De 10 redenen voor de trage Belgische groei

De Belgische economische groei hinkte in 2018 voor het vijfde jaar op rij achterop tegenover het gemiddelde in de eurozone. Het raadsel van de ondermaatse groei verklaard.

De productie van goederen en diensten in ons land is vorig jaar met 1,4 procent toegenomen, leren cijfers die de Nationale Bank donderdag publiceerde. De investeringen van bedrijven en overheid, de gezinsbestedingen en de uitvoer, allemaal gingen ze een beetje hoger. Maar niet geweldig. Tegenover 2017, toen de economie nog met 1,7 expandeerde, boette de groei aan kracht in.

Voor het vijfde jaar op rij bleef de economische groei in ons land onder het gemiddelde van de eurozone steken. Dat doet vragen rijzen. Want je zou verwachten dat België als kleine open economie rustig meedeint op de Europese conjunctuurbewegingen.

Wat is er aan de hand? Wat maakt dat de economische groei ondermaats blijft? Er zijn meerdere oorzaken. Sommige hebben te maken met het gevoerde beleid. Andere zijn structureler van aard.

1. Na een demarrage lieten we ons opnieuw inhalen.

De trage groei in ons land volgt na een periode - tussen 2008 en 2013 - waarin de Belgische economie het beter deed dan het gemiddelde van de eurozone.

De recessie na de bankencrisis in 2008 was minder hevig dan in Duitsland en Nederland. En de eurocrisis van 2011 hakte stevig in op de groei in Spanje, Portugal, Italië, Griekenland en Ierland. Het is niet ongewoon dat landen die dieper in de put zijn gevallen, nadien een sterkere groei neerzetten om er weer uit te klauteren. Onder meer Spanje en Ierland deden dat, zij krikten de gemiddelde groei in de eurozone de voorbije jaren op.

De groeiprestaties van de Belgische economie over een langere periode doen niet onder voor het gemiddelde in de eurozone. Ons land realiseerde sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 een gemiddelde groei van 10 procent, tegen 7 procent in het eurogebied, noteert de Nationale Bank in haar jaarverslag. Maar onze buurlanden Duitsland en Nederland doen wel beter.

2. De overheid zet een rem op de uitgaven.

Er is een eenvoudig recept om de groei op te krikken: drijf de overheidsuitgaven op. Dat beleid voerde België in de eerste jaren na de financiële crisis. Maar zo’n beleid is niet houdbaar op lange termijn. Het doet het begrotingstekort oplopen, drijft de overheidsschuld op, leidt tot hogere rentebetalingen of noodzaakt tot belastingverhogingen, die dan weer de economische groei afremmen.

België heeft er zich in de eurozone overigens toe verbonden de overheidsfinanciën niet te laten ontsporen. Om het begrotingstekort terug te dringen werd vooral vanaf 2013 een saneringsbeleid gevoerd, waarbij geprobeerd werd de stijging van de overheidsuitgaven binnen de perken te houden. In procent van het bruto binnenlands product daalden de overheidsuitgaven zonder rentelasten van 52,5 procent in 2013 tot minder dan 50 procent in 2017. Dat woog uiteraard op het groeitempo van de economie.

3. De gezinnen laten het geld niet rollen.

De matige toename van de gezinsbestedingen is een andere oorzaak van de teleurstellende groei. En dat is dan weer het gevolg van het beleid van loonmatiging om het concurrentievermogen van de bedrijven te verbeteren, én van het saneringsbeleid waardoor de tarieven voor een aantal (overheids)diensten fors zijn gestegen en sommige sociale uitkeringen zijn verlaagd.

Opmerkelijk is nog dat het inkomen van de gezinnen in 2017 en 2018 wel behoorlijk steeg, maar dat niet leidde tot een even sterke stijging van de consumptie. Een groter stuk van dat inkomen werd gespaard.

4. De extra jobs remmen de gemiddelde loonontwikkeling af.

De regering-Michel zette met lastenverlagingen sterk in op jobs, jobs, jobs. En met resultaat. Tussen 2014 en 2018 kwamen er in ons land 245.000 banen bij, waarvan de helft in de privésector.

Vooral jongeren en laaggeschoolden geraakten beter aan de bak. Maar omdat die meestal een lager loon krijgen, remde dat de gemiddelde loonontwikkeling - en de stijging van de koopkracht - af. De sterke banencreatie voor die categorie van werknemers drukte ook de productiviteitsgroei. Als arbeid relatief goedkoper wordt, verdwijnt voor een stuk de stimulans om arbeid te vervangen door kapitaal.

De Belgische economie slaagt er beter in dan vroeger om werkgelegenheid te scheppen. Maar daarvoor wordt een prijs betaald in de vorm van een lagere economische groei.

5. We laten de kaas van ons brood eten.

Doordat het beleid te traag of te weinig op veranderingen in de economie reageert, laten we kansen liggen. De e-commerce is een voorbeeld. Meerdere internationale groepen kozen er de afgelopen jaren voor hun e-commerce-activiteiten te ontplooien vanuit een distributiecentrum in Nederland of Duitsland, niet ver van de Belgische grens, zodat ze van daaruit ook hun Belgische klanten kunnen bedienen.

De starre Belgische arbeidswetgeving, onder meer voor nacht- en weekendarbeid, drijft die activiteit naar het buitenland. We laten de kaas van ons brood eten door de Nederlanders en de Duitsers. ‘En dus vloeit een aanzienlijk deel van de gegenereerde toevoegde waarde naar het buitenland’, zegt de Nationale Bank in haar jaarverslag. ‘Daardoor wordt ook het potentieel van de e-commerce als verdelingskanaal van Belgische producten voor de export onvoldoende te baat genomen.’

6. Onze voorsprong inzake productiviteit neemt af.

De Belgische economie is al meerdere decennia een van de productiefste ter wereld. Maar onze voorsprong neemt af. Dat heeft deels te maken met het almaar groeiende belang van de dienstensector in de economie. In de diensten is het moeilijker dan in de industrie om door automatisering grote productiviteitswinsten te realiseren.

In ons land investeren de overheid en de bedrijven behoorlijk in onderzoek en ontwikkeling. Daar vloeit, in verhouding tot het bruto binnenlands product, meer geld naartoe dan gemiddeld in de andere Europese landen. De inspanningen in onderzoek en ontwikkeling zijn geconcentreerd bij grote bedrijven, vaak filialen van buitenlandse ondernemingen, en bij specifieke sectoren zoals de chemie en de farma. De spill-overeffecten naar de rest van de economie zijn beperkt: de technologie vindt niet zo gemakkelijk haar weg naar andere bedrijven en sectoren.

7. De arbeidsmarkt werkt slecht.

Meer dan zes op de honderd Belgen die deel uitmaken van de beroepsbevolking zijn werkloos. Van de bevolking op arbeidsleeftijd - tussen 20 en 64 jaar - is maar 69,5 procent aan de slag. Tegelijk krijgen veel bedrijven de vacatures niet ingevuld. De vacaturegraad in ons land bedraagt 3,4 procent, tegen gemiddeld 2 procent in Europese Unie.

De mensen die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt hebben niet altijd de kwalificaties die de bedrijven zoeken. Bovendien is de geografische mobiliteit van arbeid hier niet geweldig groot, zeker niet als een taalgrens moet worden overgestoken. Weinig mensen werken buiten de provincie waar ze wonen. Vlaanderen doet het op dat vlak niet beter dan Wallonië.

Die mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt remt de economische ontwikkeling in alle gewesten af.

8. Er is te weinig ongelijkheid.

Een traditionele doelstelling van het economisch beleid is een billijke inkomensverdeling. Ons land scoort op dat vlak behoorlijk: de kloof tussen de hoogste en de laagste lonen is minder groot dan in veel andere landen. Dat draagt bij tot een geringere inkomensongelijkheid.

‘Maar,’ stelt de Nationale Bank in het jongste jaarverslag, ‘dat kan de financiële stimuli verminderen om te investeren in de kennis en vaardigheden die vereist zijn om hooggekwalificeerde functies uit te oefenen.’ Het kan een reden zijn - wellicht zijn er ook andere - waarom ons land te weinig afgestudeerden van het hoger onderwijs telt, ondanks alle vooruitgang die daarin de jongste jaren is geboekt.

Een goed onderwijs is een van de factoren die de groei van onze economie structureel kunnen opkrikken. Maar we laten daar potentieel onbenut. Nog te weinig jongeren gaan voor hoger onderwijs, er zijn te veel vroegtijdige schoolverlaters, te weinig vrouwen kiezen voor toekomstgerichte opleidingen en Belgen blinken niet uit door hun deelname aan permanente opleiding. Dat is ook een oorzaak van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

9. Het verkeer staat stil.

Ons land kampt met een ernstig mobiliteitsprobleem. De wegen zijn dichtgeslibd door het overmatige auto- en vrachtverkeer, en ook het openbaar vervoer is verzadigd. Het is een van de oorzaken van de gebrekkige geografische arbeidsmobiliteit. Maar de negatieve effecten reiken verder. Omdat de transportstromen moeilijker lopen, dreigt België zijn aantrekkingskracht als logistieke hub - ons op het lijf geschreven door onze centrale ligging in Europa - te verliezen. Volgens schattingen van de OESO bedraagt de economische kostprijs van de verkeerscongestie in ons land zowat 4,5 tot 9 miljard euro per jaar, of 1 tot 2 procent van het bruto binnenlands product.

10. De overheid digitaliseert traag.