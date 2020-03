De Croo stelt coronapremie van 1.000 euro voor

Die premie van 1.000 euro netto zou alleen voor dit jaar kunnen worden toegekend. De Croo (Open VLD) lanceert dat voordeel om tegemoet te komen aan de vraag van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka om werknemers met een premie aan te moedigen in moeilijke omstandigheden te werken. Het kabinet-De Croo preciseert aan L'Echo nog dat het niet de bedoeling kan zijn de premie op te nemen in de loonnorm.

In regeringskringen circuleren nog andere voorstellen om te bereiken dat bedrijven kunnen blijven draaien. Zo zijn er plannen om de flexi-jobs uit te breiden of om meer uitzendarbeid mogelijk te maken. Voorts wordt bekeken of studenten niet makkelijker kunnen worden ingezet in andere sectoren dan de horeca, die nu platligt. Ook wordt onderzocht of asielzoekers aan het werk kunnen worden gezet.