De Sutter: 'Bpost heeft heel snel nieuwe CEO nodig'

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter dringt aan op een snelle CEO-wissel bij de posterijen, gelet op het 'kantelmoment' in de markt.

'Bpost heeft heel snel een nieuwe CEO nodig.' Dat benadrukt Petra De Sutter, minister van Overheidsbedrijven, maandag in 'De Ochtend' op Radio 1. 'We moeten van nul beginnen bij die zoektocht, maar dat gaan we ook doen.'

De minister reageert op het ontslag zondagavond van CEO Jean-Paul Van Avermaet. Die betaalt het gelag voor de dramatische jaarresultaten waarmee de postgroep vorige week naar buiten kwam. Ze benadrukt wel dat het slechte jaarrapport an sich niet de reden is waarom de overheid zondagavond vroeg in te grijpen, wel de spreekwoordelijke druppel gelet op de imagoschade.

De minister benadrukt dat de kartelonderzoeken naar de vorige werkgever van Van Avermaet, G4S, ook op zich niet het probleem waren. 'Van Avermaet had een transparantieverplichting over die lopende onderzoeken tegenover de raad van bestuur. Die verplichting is nog altijd niet naar tevredenheid ingevuld. Dat is de reden waarom de emmer nu is overgelopen.'

De onderzoeken hadden de CEO op het slechtst denkbare ogenblik vleugellam gemaakt, met luidens De Sutter steeds meer vragen over de 'leiderschapskwaliteiten' van de CEO. Bovendien was de raad van bestuur verdeeld over de kwestie.

Het huidige kantelmoment in de markt vergt een slagkrachtige raad van bestuur en CEO. Petra De Sutter Minister van Overheidsbedrijven