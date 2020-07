De Wever kiest kant van virologen

De Antwerpse burgemeester en coformateur vindt het niet-inperken van de bubbel van vijftien mensen een vergissing.

Antwerps Burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt dat mensen minder contacten moeten hebben om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 'We kunnen mensen geen kleinere contactbubbel opleggen. Ook ik niet als burgemeester. De Nationale Veiligheidsraad had dat kunnen doen. Maar die heeft dat niet gedaan. Ik ga niet liegen: ik betreur dat. Ik denk dat dit een vergissing is en dat men het — spijtig genoeg — zeer snel toch zal moeten doen. Minstens terugschroeven naar tien. En geen wisselende tien, maar vaste', zegt hij in een interview met Het Laatste Nieuws.

De Nationale Veiligheidsraad had de bubbel kunnen verkleinen, maar heeft dat niet gedaan. Ik ga niet liegen: ik betreur dat. Bart De Wever Burgemeester Antwerpen en voorzitter N-VA

Hij dringt ook aan op een beter coördinatie op nationaal niveau van de strijd tegen Covid-19 én een doortastender aanpak. 'Wij zijn nu al strenger. Ik vrees voor de rest van Vlaanderen dat wij eigenlijk gewoon iets vroeger doen, wat anderen straks ook zullen moeten doen.'

Met een snelle stijging van de besmettingen is Antwerpen een van de gevaarlijke lokale broeihaarden geworden. De laatste zeven dagen zijn 395 besmettingen bevestigd en dat aantal zal de komende dagen nog stijgen, beaamt de burgemeester.

Mondmaskerplicht

Daarom legt de stad strengere handhaving en registratie op in de horeca, een uitgebreide mondmaskerplicht, verbod op samenscholingen boven de tien man en een verbod op alcoholverkoop tussen tien uur 's avonds en zeven uur in de ochtend. Ook risicovol consumptiegedrag wordt verboden. Een bewoner uit een woonzorgcentrum wordt standaard getest en geïsoleerd als die buiten is geweest.

In de krant herhaalt De Wever zijn pleidooi voor een wettelijk kader voor de noodtoestand, zoals dat in andere Europese landen bestaat. De maatregelen die de Veiligheidsraad genomen heeft, volstaan niet in de huidige Antwerpse context, zegt hij. Met die uitspraken lijkt De Wever meer en meer de virologen te steunen, die bij de politiek aandringen op een consistentere aanpak van de besmettingen.