De Wever niet verrast over beslissing Umicore

De christelijke vakbond is evenmin verrast, Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is tevreden over het nieuwe competentiecentrum in Olen, goed voor 20 extra jobs.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is niet verrast over de beslissing van Umicore om een grote batterijfabriek in Polen neer te poten en niet in Antwerpen. Daardoor mist België vierhonderd banen.

Op het Schoon Verdiep is al langer geweten dat de zoutlozing die noodzakelijk is bij de batterijproductie in Antwerpen niet mogelijk is. De Wever verwijst ook naar de loonkosten en het gebrek aan juiste werkkrachten.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) neemt akte van de beslissing. 'We kennen de competitiviteitshandicap die België heeft op vlak van loon- en energiekosten', aldus Bourgeois.

Innovatie

Wel is Bourgeois tevreden over de uitbreiding van de vestiging in Olen, waar Umicore een competentiecentrum voor 20 onderzoekers belooft. 'Positief voor Vlaanderen is dat Umicore ook heeft beslist om een nieuw competentiecentrum te bouwen in haar bestaande vestiging in Olen.'

Volgens Bourgeois bevestigt de bouw van een competentiecentrum de toppositie die België heeft op vlak van onderzoek en innovatie. 'Bovendien speelt het in op de 'European Battery Alliance', het initiatief van de Europese Commissie om een innovatief, duurzaam en competitief batterij-ecosysteem in Europa te ontwikkelen.'

Dat de massaproductie naar Polen gaat, is hoe dan ook een streep door de rekening van de Antwerpse haven. Na het Saoedische recyclageproject wordt nu een tweede optie afgevoerd om de Opel-site een nieuwe bestemming te geven.

‘Uiteraard is het jammer dat Umicore niet naar Antwerpen komt, maar dat is een afweging die een bedrijf zelf maakt’, zegt Nathalie Van Impe, woordvoerder van het havenbedrijf van Antwerpen. ‘Met de nabijheid van klanten in Oost-Europa heeft het een zeer legitieme reden.'

Umicore was trouwens niet de enige kandidaat voor de Opel-site, benadrukt Van Impe. 'Er lopen nog gesprekken met verschillende geïnteresseerden. Tegen eind augustus moeten alle kandidaatstellingen binnen zijn en die zullen wij dan op hun merites beoordelen. We willen de kaart trekken van de circulaire economie en recyclage-activiteiten.’

Verankering

Ook bij de christelijke vakbond reageert men niet verrast op de beslissing. 'De belangrijkste klanten zitten daar', zegt Dirk Van der Eycken van ACV-CSC Metea. Enkele kleinere aankondigingen voor de fabriek in Olen, noemt hij heel belangrijk voor de verankering van de vestiging.