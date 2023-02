De Europese Unie kan vanaf nu een gasprijsplafond instellen bij galopperende prijzen. De totstandkoming ervan was een processie van Echternach. Het kostte negen maanden en veel ministerieel zweet. ‘Al die tijd hebben we immens veel geld verloren’, klinkt het. Al blijft de vraag of het plafond ooit zal worden gebruikt. Van de prijspieken van augustus is geen sprake meer.