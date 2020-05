‘De politici zullen risico's moeten nemen'...

Als oud-strijder van vele oorlogen weet Piet Vanthemsche, de covoorzitter van de taskforce, alles van crisisbeheer. Maar de impact van de coronacrisis is volgens hem ongezien. ‘Dit zal ons leven fundamenteel veranderen.’

‘Gij krijgt die stoel en gij moogt daar zitten.’ In zijn typische no-nonsensstijl organiseert Piet Vanthemsche in zijn bureau het afstand houden. Door de coronacrisis werkt de 64-jarige crisismanager zoals zo veel Belgen van thuis uit. Dat huis ligt midden in de velden en boven op een heuvelrug in het Pajottenland, op een steenworp van Brussel. Vanthemsche is als covoorzitter van de Economic Risk Management Group (ERMG), een van de lettersoepen die de overheid adviseren, opnieuw betrokken bij het beleid.



Opnieuw, want als oud-kabinetsmedewerker en topman van eerst het Voedsel- en later het Geneesmiddelenagentschap maakte hij met de varkenspest, de dioxinecrisis en enkele griepgolven meerdere crisissen van dichtbij mee. Al is de geboren West-Vlaming, die zichzelf baron mag noemen, allicht nog het meest bekend als voormalig voorzitter van de Boerenbond.



Eind februari polste het kabinet van CD&V-vicepremier Koen Geens of Vanthemsche zin had om weer op de voorgrond te treden. Niet dat hij zich de jongste jaren beperkte tot kersen plukken. Hij bleef onder meer actief als voorzitter van een ziekenhuizennetwerk en van de Belgische Federatie van Voedselbanken. Toch twijfelde hij even. ‘Plots weer dagen van twaalf uur draaien, dat is niet evident.’ Maar een mengeling van ijdelheid - zijn woorden - en plichtsbesef deed hem overstag gaan. ‘Thuiswerken heeft voordelen. Zo slaap ik elke middag een half uur.’

Vanthemsche, dierenarts van opleiding, was pas na lang aandringen bereid een interview te geven. ‘Ik heb geen echte functie, dus weet ik niet wat ik toe te voegen heb aan de kakofonie van verklaringen.’ Zijn ervaring en nuchterheid maken van hem echter een interessante chroniqueur van de coronacrisis. Met een vrouw die in een ziekenhuis werkt, heeft hij bovendien voeling met hoe het er op het terrein aan toegaat.



Toen u baron werd, koos u ‘sine audacia, nulla gloria’ - no guts, no glory - als uw lijfspreuk. Is dat de ingesteldheid die nodig is in een crisis als deze?

Piet Vanthemsche: ‘Je kunt geen crisis managen zonder risico’s te nemen. Als viroloog kan je misschien zeggen dat we alles op slot moeten houden tot er een vaccin is. Maar dan eindigen we in de grootste armoede, dus dat lukt niet. Het exitplan waarover de Nationale Veiligheidsraad het eens is, biedt ons een uitgang uit de lockdown. Maar eigenlijk dient het vooral om ons aan te passen aan een leven met het virus. Er zullen een aantal dingen fundamenteel veranderen in ons leven: op school, op reis, op evenementen, in onze sociale kring. Ik ben een van de weinige Vlamingen die zijn vrienden zoent. Dat zal ik niet meer kunnen doen.’



Ik besefte meteen dat er iets niet klopte in China. Je sluit geen miljoenenstad af voor 6.000 zieken.

‘In deze crisis moet je een evenwicht vinden tussen gezondheid, economie en samenleving. In hun zoektocht naar dat evenwicht moeten politici risico’s nemen. Dat zijn we niet meer gewoon. Zeker in Europa zijn we zeer risicoavers geworden. Maar we kunnen niet anders, want we begeven ons op onbekend terrein. Al moeten de risico’s proportioneel zijn. Het blijft een afweging tussen het opstarten van de economie en de capaciteit van het gezondheidssysteem. Met vallen en opstaan moeten we die nieuwe balans zoeken.’



De overheid koos ervoor eerst de economie opnieuw te openen en pas later sociale contacten weer toe te staan. Is de balans wel in evenwicht?

Vanthemsche: ‘Ik begrijp het gevoel, maar dan denk ik: nie neuten, hè (lacht). De economie sluiten kost 3 miljard euro per week. Hoeveel kost het gemis aan sociale contacten? Ik facetime met mijn kinderen en ik bel elke dag met mijn moeder die in een woon-zorgcentrum zit. Dat is niet aangenaam, maar het is leefbaar. Al besef ik dat de kostprijs voor bepaalde kwetsbare mensen hoog dreigt uit te vallen. Volgens een vriend van me die in de geestelijke gezondheidszorg werkt is er zich een stuwmeer van problemen aan het opbouwen. Voor sommige kwetsbare groepen is dit zeer moeilijk, maar niet voor mensen zoals u en ik. We moeten daar niet over zeveren.’



Gaan de maatregelen die de overheid heeft uitgewerkt om de bedrijven te beschermen ver genoeg?

Vanthemsche: ‘Dankzij de tijdelijke werkloosheid kunnen mensen hun jobs en inkomens voorlopig behouden. Daarnaast heeft de overheid maatregelen uitgewerkt zoals het kredietakkoord met de banken dat moet maken dat de bedrijven over voldoende cash beschikken. Zo is kort op de bal gespeeld, maar nu moeten we bekijken wat nodig is opdat gezonde maar hard getroffen bedrijven de crisis kunnen overleven. Dat is een moeilijke discussie.’



Waarom?

Vanthemsche: ‘Als je met een algemene maatregel werkt, kunnen bedrijven die ondanks de crisis nog behoorlijk gezond zijn, bedrijven in moeilijkheden én bedrijven die al voor de crisis geen duurzame toekomst hadden er een beroep op doen. Zo’n algemene maatregel is duur en misschien niet bijzonder effectief, want eigenlijk wil je vooral bedrijven helpen die gezond zijn maar door de coronacrisis in de problemen komen. De vraag is hoe je dat aanpakt. Ga je sectoren gericht ondersteunen? Of ga je individuele bedrijven helpen, zoals Brussels Airlines? Dat is een heel lastige beslissing.’



De Belgische overheidsfinanciën bieden zeker geen ruimte voor avonturen. Zijn andere oplossingen denkbaar?

Vanthemsche: ‘De overheid kan inderdaad niet alles oplossen. Ik had deze week een discussie met de investeerder Frank Donck. Hij is een groot voorstander van de wet Cooreman-Declercq, die particulieren aanmoedigt in bedrijven te investeren. Het idee is dat wat de overheid niet kan, de markt wel zal doen. We moeten dat bekijken, al is het in de beeldvorming een moeilijke maatregel. Politici discussiëren over vermogensbelastingen en sommigen vinden dat de rijken de crisis moeten betalen. Zeggen dat je aan wie in de economie investeert een fiscaal voordeel wil geven, valt dan politiek moeilijk uit te leggen.’



Het wordt almaar duidelijk dat dit geen tijdelijke crisis wordt. Moeten we dan ook niet nadenken over het afbouwen van tijdelijke maatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid?

Vanthemsche: ‘Alle maatregelen moeten tijdelijk zijn. Het probleem is dat tijdelijkheid voor de ene sector iets anders is dan voor de andere. Daarom is het moeilijk daarover beslissingen te nemen. De horeca zal het langst dichtblijven. Meerdere Belgische bedrijven zijn wereldspelers in de evenementensector. Hoelang zal het duren vooraleer die weer in normale omstandigheden kunnen werken? Moeten we op een vaccin wachten? Ik hoor farmabedrijven zeggen dat zo’n vaccin er tegen september is, maar we moeten een beetje serieus blijven. Zelfs als het hen zou lukken, heb je nog geen 7 miljard dosissen waarmee je de hele wereldbevolking kan inenten. Voor de winter van 2021-2022 zal er geen wijdverspreid vaccin zijn. Zolang blijft het onzeker of massa-evenementen kunnen doorgaan.’



Vreest u dat tot er een vaccin is nieuwe lockdowns nodig zijn?

Als Belgen klagen we graag over ons model. Maar ik wil het met geen ander ruilen. Het moet alleen betaalbaar blijven.

Vanthemsche: ‘We moeten ons gedrag aanpassen. We werpen hordes op om het virus tegen te houden: we moeten afstand blijven houden en we zullen soms een mondmasker moeten dragen en onze handhygiëne onderhouden. Maar er komen zeker heropflakkeringen. Er wordt een systeem van tracing opgezet om nieuwe brandhaarden snel te kunnen opsporen en neer te slaan. Misschien zijn dan lokale maatregelen nodig, want een uitbraak begint lokaal. Bij de uitbraak in maart lag het ziekenhuis in Bonheiden meteen vol omdat daar veel mensen in de krokusvakantie gingen skiën, terwijl in Vilvoorde niemand lag. We werden overvallen omdat we heel weinig over het virus wisten. Intussen hebben we een enorme leercurve doorgemaakt die ons de kans geeft dit te managen.’



Hadden we toen al niet slimmer moeten zijn? Bijvoorbeeld door skiërs twee weken verplicht thuis te houden?

Vanthemsche: ‘Ik ben 40 jaar getrouwd en tijdens de krokusvakantie heb ik de hele familie mee op skireis genomen naar Oostenrijk. Ook wij wisten niet dat mensen het coronavirus naar hier zouden meebrengen. Wat niet betekent dat we deze pandemie helemaal niet hadden kunnen zien aankomen. Ik heb in 2006 een pandemieplan geschreven voor België. Op basis van die ervaring besefte ik meteen dat er iets niet klopte in China. Daar sloten ze een stad van miljoenen mensen af omdat er 6.000 zieken waren. Ik heb altijd gezegd dat zoiets niet kan.’



De Chinezen hebben ons dus belogen door de situatie publiekelijk te minimaliseren?

Vanthemsche: ‘Dat oordeel is voor de geschiedenisboeken. Maar het is duidelijk dat je geen stad afsluit omdat 6.000 mensen ziek zijn. Dat moeten er veel meer zijn geweest.’



China kiest nu met andere Aziatische landen voor het zeer streng opvolgen van mogelijk besmette mensen. Kunnen wij daar een voorbeeld aan nemen?

Piet Vanthemsche (64)

Piet Vanthemsche zit samen met Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, de Economic Risk Management Group (ERMG) voor. Die werkgroep adviseert de overheid bij het nemen van economische beslissingen tijdens de coronacrisis. Vanthemsche begon zijn carrière als dierenarts, werd veterinair inspecteur en werkte in de jaren 90 op meerdere politieke kabinetten. Zo maakte hij in 1999 de dioxinecrisis op de eerste rij mee. In 2002 werd hij topman van het Voedselagentschap, in 2006 van het Geneesmiddelenagentschap. Tussen 2008 en 2015 stuurde hij de Boerenbond aan. Vanthemsche is voorzitter geweest van het Wit-Gele Kruis en zit nu de Belgische Federatie van Voedselbanken voor. Tot slot is hij voorzitter van het ziekenhuisnetwerk Briant, dat ziekenhuizen in Antwerpen en Vlaams-Brabant groepeert, van de investeringsgroep 3D en van de Vlaamse Visveiling.



Vanthemsche: ‘Advocaat Paul Bekaert, een goede vriend van mij, heeft in een opiniestuk geschreven dat als dit zo doorgaat, we binnenkort allemaal met een enkelband en een ratel rondlopen (lacht). Ik zou niet graag in Turkije of China wonen, waar de overheid weet waar ik overal ga en sta en met wie ik in contact kom. Ik ben niet per definitie tegen technologische oplossingen zoals een app, maar we mogen de privacy-issues niet zomaar van tafel vegen. Ik hoor nu mensen zeggen dat we ons daar in crisistijden niet te veel van moeten aantrekken. Ik weet niet of ze beseffen welke principes ze daarmee overboord gooien.’



Naast het tracen maken ook mondmaskers deel uit van de exitstrategie van de overheid. Zal u er een dragen?

Vanthemsche: ‘Ik heb er een, het ligt in mijn keuken. Ik vind het vreselijk, maar ik ga het dragen. Niet om mezelf te beschermen, maar voor de bescherming van anderen. Bijvoorbeeld in de supermarkt of op een evenement. Maar die hele mondmaskersaga… (laat stilte vallen) Ik vind het vreemd dat de media daar zo op focussen. Het gaat voortdurend over wat er mis gaat. Maandag las ik in sommige kranten pagina’s over wat er allemaal is misgegaan met de communicatie na de Veiligheidsraad van vorige vrijdag, maar bijna niets over de beslissingen zelf. Dat is abject. Media hebben een kritische maar ook een ondersteunende rol. Ze moeten mee perspectief bieden in plaats van enkel te focussen op wat misgaat. Maar als ik dat op Facebook schrijf, krijg ik op mijn kas. Alsof ik niet tegen kritiek zou kunnen.’



De saga rond het beschermingsmateriaal, het moeizame besluitvormingsproces, de warrige communicatie. Er is toch wel een en ander om de overheid over te bekritiseren?

Vanthemsche: ‘De grootste crisis die ik heb meegemaakt - de huidige niet meegerekend - is de dioxinecrisis. Ik heb toen drie weken samen met het kernkabinet op Hertoginnedal vertoefd. Toen ging het ook moeilijk, want we zaten in de aanloop naar een verkiezingscampagne. Maar wat nu gebeurt, is onuitgegeven. Hiermee vergeleken was de dioxinecrisis peanuts. En deze ongeziene crisis moet worden bestierd door een minderheidsregering die de tijdelijke steun krijgt van een aantal partijen en die voor een beperkte periode volmachten heeft gekregen. Dat is enorm moeilijk.’



Met Jean-Luc Dehaene was er toen een duidelijke leider. Is er nu iemand die er bovenuit steekt?

Vanthemsche: (denkt lang na) ‘Ik vind dat heel moeilijk. Als ik er een noem, krijg ik de anderen op mijn dak. De vraag is of iemand van het kaliber van Dehaene vandaag nog de kans zou krijgen om zeer krachtdadig de leiding te nemen. Zolang je een partij met 30 procent van de stemmen hebt die een coalitie vormt met een partij die 25 procent heeft, kun je vooruit. Door de politieke versnippering is dat bijzonder moeilijk geworden. Dan wordt er gemakkelijk gesproken over een gebrek aan leiderschap. Premier Sophie Wilmès is wie ze is, maar ze doet het in de gegeven omstandigheden redelijk goed, vind ik. Vergeet ook niet dat ons land met een institutionele handicap kampt. Wat Mark Rutte in Nederland kan of Emmanuel Macron in Frankrijk, kan Wilmès nooit doen. Er is geen eenheid van commando.’



Veel waarnemers halen snoeihard uit naar de politiek, u blijft zeer voorzichtig. Vanwaar die mildheid?

Vanthemsche: ‘Vindt u dat ik te mild ben (grijnst)? Ik heb van dichtbij gezien hoe moeilijk het is. Natuurlijk loopt niet alles goed. Maar al in de jaren 90 zei een minister tegen me: quand tous les dégoûtés seront partis, il n’y a que les dégoûtants qui restent. Door politici eenzijdig af te schilderen als opportunisten, postenpakkers of zakkenvullers is dat aan het gebeuren. Dat mogen we niet toelaten, want de democratie is ontzettend belangrijk. Ik zou geen ander systeem willen.’



Ons gezondheidssysteem moet coherenter worden. Maar een herfederalisering? Je moet realistisch blijven.

‘Toen ik vroeger lezingen gaf in het buitenland, zei ik altijd dat Belgium a complicated but peaceful country is. In de gezondheidszorg betalen we die complexiteit cash. Er was een alomvattende aanpak nodig, maar door de versnippering van de bevoegdheden lukt dat niet. Het federale niveau heeft goed gewerkt. De ziekenhuizen werden voorbereid op de komst van de coronapatiënten en ze kregen voldoende beschermend materiaal. Op regionaal niveau, onder meer in de woon-zorgcentra, is een achterstand opgebouwd en die hebben ze niet kunnen inhalen. Onvermijdelijk moeten we nu nadenken over onze staatsstructuur.’



Waarvoor pleit u? Alles terug op het federale niveau, zoals Marc Noppen, de directeur van het UZ Brussel, voorstelt?

Vanthemsche: ‘Met hem en tien andere mensen heb ik twee jaar geleden een document geschreven over hoe we mensen een zo gezond mogelijk leven kunnen laten leiden. Toen schreven we dat er nood is aan meer coherentie in het systeem. Het ziekenhuis van Marc ligt in Brussel en in zijn plaats zou ik ook voor het federale niveau kiezen. Iedereen heeft zijn bias (lacht). Kijk, dat zijn politieke keuzes die moeten worden gemaakt. Maar een herfederalisering? (zucht) Je moet realistisch blijven, hè.’



‘Als voorzitter van het Wit-Gele Kruis heb ik Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, toen CD&V-voorzitter, red.) vier jaar geleden gezegd dat de zesde staatshervorming niet oké was. Het heeft lang geduurd vooraleer hij dat toegaf, maar Beke zei uiteindelijk dat ‘het zou kunnen dat de kiem van de zevende staatshervorming in de gezondheidszorg zit’. Die discussie komt nu. Het voordeel van een crisis is dat dingen mogelijk worden die voordien onbespreekbaar waren.’



De crisis legt niet alleen problemen bloot in België, maar ook op het mondiale niveau. In welke mate zal corona de wereld veranderen?

Vanthemsche: ‘Mijn generatie is opgegroeid met het idee van globalisering. We hebben de grenzen alleen maar zien opengaan. Vlaanderen is daardoor zeer welvarend geworden. De jongste jaren zagen we al een trend naar deglobalisering en ik vraag me af waar we binnen tien jaar staan. Het wordt boeiend om te zien welke impact deze crisis heeft op de Europese en de mondiale structuren. Dit gaat veel dieper dan de financiële crisis van 2008. De Verenigde Staten trekken hun steun voor de Wereldgezondheidsorganisatie terug, de Europese Unie geraakt het niet eens over steunmechanismes. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN heeft weken geleden al haar grote bezorgdheid geuit over de voedselvoorziening in verschillende gebieden op deze wereld. In Vlaanderen moeten we ons eerder zorgen maken over onze overschotten, maar elders in de wereld dreigt honger. Dan kan veel gebeuren. Vergeet niet dat de kiem van de Arabische Lente in voedseltekorten lag.’



Het ongenoegen was voor de crisis al zowat overal ter wereld groot. Vreest u ook de maatschappelijke gevolgen in eigen land?

Vanthemsche: ‘Ik ben voorzitter van de Belgische Voedselbanken en we zien meer mensen die door de mazen van het net vallen. Dat baart me zorgen. Toch is de ongelijkheid dankzij het Belgische model, een corporatistisch consensusmodel, haast nergens ter wereld kleiner dan bij ons. Wie wil vandaag ons gezondheidssysteem niet? Iedereen wil nu graag een systeem als de tijdelijke werkloosheid. Als Belgen klagen we graag over ons model, maar ik wil voor geen geld van de wereld met een ander land ruilen. Maar het moet betaalbaar blijven. Als we willen dat het blijft bestaan om de ongelijkheid binnen de perken te houden moeten we het hervormen. De crisis kan ook daarvoor een katalysator zijn.’