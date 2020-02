De prioriteitenlijst voor Koen Geens...

De OESO, de denktank voor de rijke landen, heeft maandag haar jaarlijkse doorlichting voor ons land bekendgemaakt. Het rapport schetst de prioriteiten voor koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V).

België moet blijven hervormen, is de duidelijke boodschap die OESO-topman Angel Gurria maandag bracht op de voorstelling van het jaarlijkse economisch rapport die de rijkelandendenktank jaarlijks over ons land opmaakt. Het rapport leest als een rode draad voor een toekomstig regeerakkoord en kan koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) helpen bij het vastleggen van de prioriteiten voor de komende jaren.

Hoewel de OESO vooral de pijnpunten in de verf zet, ziet de organisatie enkele lichtpunten. Zo kwamen er de voorbije jaren ondanks de relatief beperkte groei heel wat jobs bij, is de inkomensongelijkheid in ons land relatief laag en is onze economie behoorlijk productief. Daar staat tegenover dat de productiviteit de jongste jaren nauwelijks nog toeneemt, de vergrijzing ons land voor een gigantische budgettaire uitdaging plaatst, onze arbeidsmarkt sputtert en het mobiliteit- en energiebeleid tekort schiet. Een overzicht:

1. Opvangen vergrijzing

Terwijl de economische groei de komende jaren dreigt terug te zakken, wordt het begrotingstekort alleen maar groter. Voor dit jaar verwacht de OESO al een tekort van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl de schuld rond de 100 procent van het bbp blijft hangen. In die moeilijke budgettaire context is de vraag hoe we de vergrijzing betaalbaar gaan houden.

De OESO wijst erop dat ons land nu al 12,1 procent van het bbp aan het uitbetalen van de pensioenen besteedt en dat die kosten oplopen tot 15 procent in 2070. De kosten voor chronische zorg verdubbelen in dezelfde periode van 2,3 procent naar 4 procent van het bbp. Dat blijft niet zonder gevolg: als er geen inspanningen worden gedaan om de vergrijzingskosten op te vangen, dreigt de begroting jaren op rij te ontsporen en kan de schuld tegen 2060 stijgen tot 200 procent van het bbp.

De OESO raad ons land dan ook aan om sociaal-economische hervormingen door te voeren. Naast het versterken van de economie en het optrekken van de productiviteit, wat tot meer groei moet leiden, gaat hen dan vooral om hervormingen in de sociale zekerheid. Zo suggereert de organisatie dat het verhogen van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar tot 66 in 2025 en 67 in 2030 onvoldoende is en dat moet worden nagedacht over een koppeling van de wettelijke pensioenleeftijd en de stijgende levensverwachting. Tegen 2070 kan dat een besparing opleveren van 1,1 procent van het bbp.

2. Versterken productiviteit

Hoe productiever werknemers - zeg maar hoe meer ze per uur kunnen produceren - hoe beter voor de economie. De hoge productiviteit van onze werknemers was lang een van de sterke punten van onze economie. Sinds de jaren 90 is die productiviteit evenwel aan het slabakken: sinds 1998 werd onze economie jaarlijks 0,8 procent productiever, terwijl die groei in onze buurlanden rond het procent lag.

Om productiever te worden stelt de OESO een reeks hervormingen voor. Sommige zijn evidenties, zoals inzetten op digitale vaardigheden in het onderwijs. Andere, zoals het aanpakken van de vele regels die de vrije concurrentie fnuiken, liggen politiek veel gevoeliger. Het gaat bijvoorbeeld over regels die vrije beroepen als notarissen en architecten beschermen of strikte regels voor openingsuren of de inzet van personeel.

3. Arbeidsmarkthervormingen

Zeven op de tien Belgen tussen de 20 en de 64 jaar zijn aan de slag, waarmee ons land het veel minder goed doet dan Nederland en Duitsland. Ons land scoort slecht voor de tewerkstellingskansen bij 50-plussers en mensen met een migratieachtergrond.

Om meer mensen met een migratieachtergrond aan het werk te krijgen pleit de OESO voor betere opleidingen en een sterkere activering. Voor de 50-plussers denkt de organisatie aan financiële prikkels die het voor bedrijven aantrekkelijk maken te investeren in werkbaar werk en aan meer flexibiliteit. De denktank stelt ook vragen bij het nut van werkloosheidsuitkeringen die onbeperkt zijn in de tijd. Die geven weliswaar een inkomensgarantie, maar kunnen ontmoedigend werken bij het zoeken naar een job.

4. Een ambitieuzere klimaat- en mobiliteitspolitiek

Belgen verliezen veel tijd in de files, wat weegt op onze productiviteit. Volgens de OESO zijn die files deels het gevolg van de bedrijfswagens. De denktank pleit ervoor het belastingvoordeel voor bedrijfswagens af te bouwen. Tegelijk legt de organisatie het rekeningrijden opnieuw op tafel. Het wijst erop dat zo'n systeem, waarbij automobilisten per gereden kilometer betalen, het best eerst kan worden ingevoerd in grote steden zoals Brussel.

Voor het openbaar vervoer pleit de OESO voor de invoering van flexibele ticketprijzen, waardoor het duurder moet worden om in de spits te rijden. Met gerichte subsidies moet worden vermeden dat de laagste inkomens te hard getroffen worden. Het geld dat met de hogere ticketprijzen wordt verdiend, kan worden geïnvesteerd in beter openbaar vervoer.