Drugsgeld witgewassen via Antwerpse diamantairs

Het witwascircuit speelde zich volledig af in de Joodse gemeenschap in Antwerpen.

Het Antwerps parket vervolgt 46 beklaagden in een internationaal witwascircuit van drugsgeld dat liep via Antwerpse diamantairs en juweliers. Het proces wordt dinsdag ingeleid.

Het wordt dinsdag dringen in het Antwerpse Vlinderpaleis. Voor de AC5-kamer van de correctionele rechtbank moeten 46 beklaagden voor de strafrechter verschijnen. Er is een tolk Hebreeuws voorzien want met uitzondering van één man komen alle beklaagden uit de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Onder hen verschillende zaakvoerders van diamantbedrijven, die gevestigd zijn (of waren) in het Antwerpse diamantkwartier.

Het dossier kreeg bij de Antwerpse recherche de codenaam Cash Travel. De speurders ontdekten dat miljoenen euro’s misdaadgeld werden witgewassen met de hulp van Antwerpse diamantairs, juweliers en andere handelszaken en koeriers uit de Joodse gemeenschap. In december 2012 begon een gerechtelijk onderzoek om bloot te leggen hoe massa’s bankbiljetten, vermoedelijk drugsgeld, op die manier de wereld rondreisden en werden witgewassen.

Drugkartels

Het witwassysteem bediende vermoedelijk de Zuid-Amerikaanse drugskartels. Met de hulp van Joodse opdrachtgevers, geldkoeriers, leveranciers van fondsen en handelszaken werden internationale transporten van cash geld opgezet, die dan via een systeem van ondergronds bankieren in het Joodse milieu werden witgewassen en doorgestuurd naar de drugskartels, waarbij de Joodse tussenpersonen een commissie kregen voor hun hand- en spandiensten.

In totaal konden de speurders bewijzen vinden voor 8,8 miljoen euro aan witwasomzet.

Twee van de 46 beklaagden die dinsdag voor de Antwerpse strafrechter moeten verschijnen, Avraham Z. en Akiva A., liepen rond de eeuwwisseling al eens in het vizier van de Amerikaanse politiedienst FBI. In 2002 berichtte de Britse krant The Guardian dat ze deel uitmaakten van een Brits-Amerikaanse clan van ultraorthodoxe chassidische Joden die de Colombiaanse cocaïnebaronnen hielpen hun opbrengsten wit te wassen.

Toen Avraham Z. in april 2002 vanuit Madrid landde op de Londense luchthaven van Heathrow werd hij tegengehouden door de Britse douane. De man, die werd gevolgd door de FBI, bleek 460.000 dollar cash geld bij zich te hebben, verborgen in zijn jas. De andere man die nu ook in Antwerpen vervolgd wordt, Akiva A., beschouwden de Amerikaanse speurders destijds als een van de belangrijkste witwassers van drugsopbrengsten in de VS. Het was voor beide mannen dan ook een koud kunstje om via hun Joodse connecties over de hele wereld drugsgeld te smokkelen en wit te wassen.

Joodse wijk

Het witwascircuit kende echter geen grenzen en liep daarna verder via het Joodse milieu in Antwerpen. Bij de 46 beklaagden zitten verschillende groothandelaars in diamanten, die hun burelen hadden in de bekende Hoveniers-, Pelikaan- en Schupstraat. Ook verschillende juwelierszaken draaiden mee in het systeem, waaronder enkele winkels langs de De Keyserlei, de verbinding tussen het Centraal-Station in Antwerpen en de Meir.

Verschillende betrokken diamantairs hebben na het gerechtelijk onderzoek hun bedrijven op de fles zien (of laten) gaan. Een lastige zaak voor de Antwerpse diamantsector die al voor belastingfraude in opspraak was gekomen.

Het blootgelegde witwascircuit beperkte zich niet alleen tot de Antwerpse diamant- en juweliersbusiness. Ook zaakvoerders van andere Joodse handelszaken in de Scheldestad draaiden mee in het systeem, zoals een grote supermarkt met koosjere voeding, een verzekeringsagent, een transporteur, een postorderbedrijfje, een kruidenier, een juridisch kantoor, een groothandelaar in eieren en zuivel en een cosmeticazaak. De officiële jaarrekeningen van de vennootschappen, soms eenmanszaken, tonen vooral verliescijfers. Verschillende vervolgde zaakvoerders hebben ook functies in Joodse vzw’s in Antwerpen.

Ex BOB-er

De vreemde eend in de bijt is de 44ste beklaagde, de gewezen politieman Willy V. Ook hij zou als geldkoerier hebben meegedraaid in het witwascircuit. In augustus 2014 werd de Antwerpse ex-rijkswachter opgepakt op een snelwegparking in het Nederlandse Breukelen met meer dan 325.000 euro cash geld, dat verscholen zat in een verborgen ruimte in zijn wagen.