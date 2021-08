Dure elektriciteit vuurt inflatie aan

Elektriciteit is in een jaar tijd 17 procent duurder geworden.

Door de inflatiespurt verhoogt de overheid in september en oktober miljoenen weddes, pensioenen en uitkeringen met 2 procent.

De toename van de levensduurte versnelt, leren de jongste data van de federale overheidsdienst Economie. In België is de inflatie - de stijging van een voor Jan Modaal representatief geachte korf goederen en diensten - in augustus opgelopen tot 2,7 procent. Dat is een stuk meer dan de 2,3 procent in juli en de sterkste stijging sinds het najaar van 2018.

Een belangrijke factor bij die stijging zijn de elektriciteitsprijzen. Die vormen bij veel Belgen een belangrijk deel van het gezinsbudget en zetten onder de regering-Michel het koopkrachtdebat onder stoom. Elektriciteit is in een jaar tijd 17 procent duurder geworden, in reactie op de forse toename van de groothandelsprijzen voor stroom.

Ook andere vormen van energie zijn fors duurder geworden: aardgas is vergeleken met de zomer van 2020 de helft duurder, de prijs van benzine en diesel is met 15 procent gestegen.

De prijsdalingen voor een aantal voedingswaren - vers fruit en aardappelen zijn 5 procent goedkoper geworden - en elektronica - vooral televisies (-10 procent) en smartphones (-5 procent) - bieden onvoldoende tegengewicht.