Dure energie stuwt Belgische inflatie naar hoogste peil sinds begin 2017

Energieproducten zijn gemiddeld 19,37 procent duurder dan een jaar geleden.

De Belgische inflatie is in september gestegen naar 2,86 procent. Dat is het hoogste peil sinds februari 2017, blijkt uit cijfers van Statbel. In augustus bedroeg de inflatie 2,73 procent.

De toename van de inflatie is uitsluitend te wijten aan de forse klim van de energieprijzen. De prijs van energieproducten is gemiddeld 19,37 procent hoger dan een jaar geleden, tegenover 17,15 procent in augustus. Vooral de hausse van de prijzen van lpg (51,2%) en aardgas (48,9%) is spectaculair. De inflatie zonder energie daalde in september lichtjes naar 1,35 procent, tegenover 1,40 procent in augustus.

In vergelijking met augustus is in september vooral de prijs van alcoholische dranken, motorbrandstoffen en huisbrandolie gestegen. Een verblijf in een hotelkamer werd flink goedkoper, omdat de zomervakantie voorbij is. Ook de prijs van brood, granen en suikerwaren daalde.