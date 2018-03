Dure vijftigplussers worden uit markt geprijsd

Belgische vijftigers verdienen gemiddeld 19 procent meer dan dertigers. Doordat oude werknemers duurder zijn dan in het buitenland, slagen we er minder in hen aan het werk te houden.

Een accountmanager die op zijn 25ste begint te werken, verdient in ons land gemiddeld 3.000 euro bruto per maand, inclusief bonussen. Voor diezelfde functie krijgt een 60-jarige het dubbele. Het is een van de meest uitgesproken voorbeelden van hoe in België werknemers extra beloond worden naarmate ze meer jaren op de teller hebben.

Vooral bij bedienden speelt anciënniteit een grote rol. In de dienstensector verdient een 55-jarige gemiddeld de helft meer dan een 30-jarige. Dat blijkt uit een studie van Vlerick Business School samen met het hr-consultancybedrijf Hudson.

België is een van de Europese landen met het grootste loonverschil tussen jonge en oudere werknemers. In de privésector verdient een vijftiger in ons land gemiddeld 19 procent meer dan een dertiger. Enkel Portugal, Italië en Luxemburg kennen een nog grotere loonkloof op basis van de leeftijd.

Productiviteit

Waarom zouden bedrijven nog vijftigplussers aannemen als een jonger iemand de helft goedkoper is? Xavier Baeten onderzoeker Vlerick Business School

Volgens Vlerick-onderzoeker Xavier Baeten staat de toename van het loon niet meer in verhouding tot de extra productiviteit van ervaren werknemers. ‘De eerste jaren in een nieuwe job leren mensen snel bij en worden ze productiever. Dat verantwoordt ook dat het salaris de eerste jaren toeneemt. Maar na tien jaar zie je de productiviteit nog nauwelijks stijgen en sporen die automatische loonsverhogingen niet meer met de werkelijkheid.’

Die scheeftrekking leidt tot nefaste gevolgen, oordeelt Baeten. ‘Oudere werknemers willen niet meer van job veranderen omdat ze dan hun opgebouwde anciënniteit verliezen en voor bedrijven is het veel goedkoper jonge mensen aan te nemen. Vijftigplussers raken nog moeilijk aan de bak omdat ze te duur worden.’

Dat blijkt ook uit de werkzaamheidsgraad van ouderen. In ons land is de helft van de 55- tot 65-jarigen aan het werk. Dat is fors minder dan in Nederland en Duitsland, waar respectievelijk 66 en 71 procent van de 55-plussers aan de slag is. Niet toevallig zijn dat ook twee landen waar vijftigers en zestigers gemiddeld minder verdienen dan veertigers. Baeten ziet een duidelijk verband tussen de dure oudere werknemers in ons land en hun lage werkzaamheid. ‘Ook het brugpensioen speelt een rol, maar waarom zouden bedrijven nog vijftigplussers aannemen als een jonger iemand de helft goedkoper is?’

Regering wacht af

In het regeerakkoord van de regering-Michel staat dat werk gemaakt wordt van een nieuw loopbaanmodel. Dat moet meer rekening houden met de reële pro- ductiviteit van een werknemer en minder met diens leeftijd en anciënniteit. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gaf vorig jaar de sociale partners opdracht daarover een advies uit te werken.

Maar de standpunten van vakbonden en werkgevers liggen mijlenver uit elkaar en de kans is klein dat er deze legislatuur nog schot komt in het gevoelige dossier. De vakbonden vrezen dat aanpassingen aan de loonbarema’s uitdraaien op een verdoken besparing. De werkgevers zijn wel vragende partij.

De anciënniteitsbarema’s doen de loonkosten systematisch stijgen zonder dat daar een evenredige toename van de productiviteit tegenover staat. Bart Buysse directeur-generaal VBO

‘Het model van anciënniteitsverloning is dringend aan herziening toe’, zegt Bart Buysse, directeur-generaal bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). ‘De anciënniteitsbarema’s doen de loonkosten systematisch stijgen zonder dat daar een evenredige toename van de productiviteit tegenover staat. Ervaren werknemers worden zo uit de markt geprijsd door hun jongere collega’s.’

In andere landen is dat veel minder het geval. In het Verenigd Koninkrijk kwam er in 2010 zelfs anti-discriminatiewetgeving, waardoor bedrijven het loon niet langer mogen koppelen aan het aantal gewerkte jaren. Het gemiddelde loon van een Britse vijftiger ligt daardoor amper 2 procent hoger dan dat van een dertiger.