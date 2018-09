Duurdere energie duwt inflatie omhoog

De inflatie in ons land is in september gestegen naar 2,35 procent. Stookolie en brandstof, maar ook groenten en fruit werden fors duurder.

De inflatie in ons land zit nu al een half jaar in de lift. Terwijl ze in augustus nog 2,24 procent bedroeg, is ze in september gestegen naar 2,35 procent. Vooral de prijsstijgingen in de energiesector duwen de prijzenindex naar omhoog. Dat blijkt uit de cijfers van de FOD Economie.

Alles samen werd energie in een jaar tijd 9,87 procent duurder.

In een jaar tijd werden diesel en vloeibaar petroleumgas (butaan en propaan) 20 procent duurder. Ook huisbrandolie kende een prijstoename van net geen 15 procent. Aardgas werd bijna 13 procent duurder. De vervoers- en verwarmingskosten zijn dan ook niet verrassend de belangrijkste aandrijvers van de toegenomen levensduurte.

Kerninflatie

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsstijging van energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, is in september wel gedaald. Ze zakte van 1,50 procent in augustus naar 1,34 procent deze maand.

Sterke prijsstijgingen zijn er bij postverzending (+13,5%), fruit (+8%), groenten (+3,4%) en buitenlandse reizen (+2%).