Duurdere stroom stuurt inflatie naar 2,75 procent

In september bedroeg de Belgische inflatie nog 2,35 procent. De nieuwe stand van 2,75 procent is de hoogste sinds februari 2017. Toen werd een inflatiepeil van 2,97 procent opgetekend. De forse klim in oktober is vooral te wijten aan hogere prijzen voor elektriciteit en aardgas. Elektriciteit werd deze maand gemiddeld 6,5 procent duurder, aardgas 7,5 procent.