Duurste winkelstraat van Brussel leeft op: 'Het geld voor een verre vakantie ging naar ons'

Luxemerken boeken na een belabberd jaar recordwinsten in Amerika en Azië. In Europa blijft het herstel achter. Dat merken ook de Belgische handelaars in de luxeboetieks aan de duurste winkelstraat van Brussel. 'We zien minder klanten, maar ze kopen meer.'

Zelfs op een doordeweekse dinsdagnamiddag staat voor het Louis Vuitton-filiaal op de Waterloolaan een rij wachtende klanten. Ook bij Hermès is het soms wachten om binnen te mogen. Die rijen staan er deels omdat de winkelmanagers door corona minder klanten mogen binnenlaten, maar tonen tegelijk aan dat de luxemarkt opleeft.

De essentie Luxemerken als Louis Vuitton, Hermès en Bulgari beleven gouden tijden. Ze boekten dit jaar meer winst dan voor de coronapandemie.

De Europese markt lijdt nog onder de terugval van het toerisme, maar lokale klanten geven meer uit dan ooit.

Het geld dat ze tijdens de pandemie uitspaarden, gaat nu naar dure tassen, schoenen of horloges.

Dat is te zien aan de cijfers. Het Franse concern LVMH - het huis van modemerken als Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi en Loewe - boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van 28,7 miljard euro. Dat is ruim de helft (+56%) meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor en zelfs 11 procent meer dan in 2019. De winst steeg 44 procent tegenover 2019, naar 7.632 miljoen euro. Het Franse modemerk Hermès boekte al even indrukwekkende winsten. Met een omzet van 1.174 miljoen euro doet het Franse modehuis het beter dan in het jaar voor de coronacrisis (+33%). Behalve kleding, schoenen en tassen verkochten ook juwelen en horloges goed. De divisie juwelen en horloges van LVMH - met merken als Tiffany en Bulgari - draaiden meer omzet dan in 2019 (+5%).

Trage klim

De recordcijfers van luxeconcerns verhullen grote regionale verschillen. De Europese markt herstelt aardig, maar doet dat minder snel dan die in Azië en de Verenigde Staten. Ter illustratie: de verkoop van Hermès ligt in Europa nog (net) niet op het niveau van 2019 (-3%). De verkoop in Azië is in dezelfde periode 70 procent toegenomen. In Amerika verkocht het merk een kwart meer.

Verschillende luxemerken concluderen in hun halfjaarrapporten dat hun Europese filialen het moeten hebben van vaste klanten, die eindelijk terugkeren naar de winkel. 'Voor ons is dat enorm belangrijk', zegt Thierry Gontier, assistent-manager van de chique schoenenzaak Fratelli Rosetti. 'De onlineverkoop was niet zo’n succes’, zegt hij. Terwijl een verkoopster een paar Italiaanse schoenen voorzichtig in papier inpakt, past een vrouw met kort, grijs haar een lichtbruine veterschoen. ‘Onze klanten zijn gemiddeld wat ouder en niet zo vertrouwd met online shoppen. Sommigen hebben het wel geprobeerd, hoor. Maar laten we zeggen dat het niet bij iedereen in de smaak viel. Schoenen moet je passen, vinden ze.’

Verwennen

Ondanks de wachtrijen op straat, krijgen heel wat luxeboetieks minder klanten over de vloer. Toch verkopen ze méér. Een verkoopster, die anoniem wil blijven, zegt dat haar klanten meer uitgeven dan voor de coronacrisis: ‘Wie geen groot feest kon organiseren, kocht dan maar een groter cadeau. Het geld voor een verre vakantie, ging naar ons.’

Pascal De Reuck, assistent-manager bij het Italiaanse Salvatore Ferragamo , merkt dat ook: ‘Je voelt dat mensen zin hebben om te winkelen. Tijdens corona konden ze anderhalf jaar zo goed als niets doen en hebben ze veel geld gespaard. Ze willen daar niet mee naar H&M of Zara, maar zoeken kwaliteit. Nu zeggen ze al wat makkelijker: 'Kom, ik ga mezelf eens verwennen.''

Reisbeperkingen

De slabakkende Europese verkoopcijfers zijn dus niet de schuld van een twijfelende Belgische clientèle. De handelaars hebben vooral te maken met de terugval van het toerisme. De reisbeperkingen maken het voor mensen uit Azië en het Midden-Oosten moeilijk om naar Europa te reizen. 'De toeristen uit die landen zijn best belangrijk voor ons', zegt De Reuck. ‘Net als de buitenlandse zakenmensen. Zij komen nog altijd niet naar kantoor en zijn dus niet in de stad. Als zij er waren, hadden we het nu drukker gehad. Tegelijk zien we nu toeristen uit Nederland en Frankrijk, die vroeger minder kwamen.’