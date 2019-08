EIB en ING lenen 200 miljoen aan Belgische kmo's

De Europese Investeringsbank (EIB) trekt samen met de bank ING 400 miljoen euro uit voor leningen aan kmo’s in de Benelux. De helft daarvan is bestemd voor België en Luxemburg.

De leningen zijn bedoeld voor bedrijven die willen investeren in verduurzaming, bijvoorbeeld in zonne- of windenergie, het energiezuinig maken van vastgoed en het regelen van elektrisch vervoer. De EIB, een instelling van de Europese Unie, steunt ondernemingen in heel Europa in samenwerking met lokale banken. Daarbij profiteren bedrijven van een lagere rente.

Onderdeel van de kredietovereenkomst is dat de EIB 200 miljoen euro aan ING leent tegen een gunstig tarief. De bank zal dit voordeel doorgeven aan haar klanten en het beschikbare bedrag verdubbelen, waardoor het totaal op 400 miljoen euro uitkomt.

Het nieuwe financieringsprogramma start in september. De helft van het geld is bestemd voor bedrijven in België en Luxemburg, de andere helft voor Nederlandse bedrijven. De totale investering per verduurzamingsproject mag niet boven de 25 miljoen euro uitkomen. Voor iedere lening die in aanmerking komt voor het gunstige rentetarief geldt een maximum van 10 miljoen euro.

De nieuwe overeenkomst luidt het begin in van een nieuwe ronde van financiële steun die de EIB via ING biedt aan bedrijven in België, Nederland en Luxemburg. De totale waarde van de financieringen die ING sinds 2009 met steun van de EIB aan bedrijven in de Benelux heeft verleend, bedraagt 1,85 miljard euro, inclusief deze nieuwe overeenkomst.