EU-Raadsvoorzitter Charles Michel tackelt Europese bureaucratie

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel rekent op de EU-top volgende week op de mobilisering van minstens een deel van de 9.000 miljard euro spaargeld in Europa om de achterstand van Europa tegenover China en de VS weg te werken. De Franstalige liberaal echoot ook de kritiek van de Duitse minister van Financiën Christian Lindner op de overregulering en bureaucratie in Europa.