Economische motor verliest aan snelheid

De evolutie in ons land ligt in lijn met de rest van de eurozone, waar de economie in het begin van dit jaar ook wat slabakte. Toch heeft Smets er nog alle vertrouwen in dat ondanks de aarzelende eerste jaarhelft de economische fundamentals in ons land solide zijn. Het vertrouwen zit nog goed, de gezinnen consumeren meer en er komen nog altijd banen bij, zij het aan een iets lager tempo.