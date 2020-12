'Economische schade coronacrisis kleiner dan verwacht'

De Nationale Bank verwacht dat dankzij forse overheidssteun 'slechts' 100.000 jobs verdwijnen.

De negatieve impact van de coronacrisis op de Belgische economie is minder groot dan gevreesd. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten die de Nationale Bank maandag heeft voorgesteld.

De economische activiteit zal in het derde of vierde kwartaal van 2022 weer het niveau van voor de crisis bereiken. Pierre Wunsch Gouverneur Nationale Bank

De Belgische economie krimpt in 2020 met 6,7 procent en groeit de komende twee jaar telkens met ruim 3 procent. 'De economische activiteit zal in het derde of vierde kwartaal van 2022 weer het niveau van voor de crisis bereiken', zei gouverneur Pierre Wunsch op een persconferentie.

Consumptie motor van herstel

Econoom Geert Langenus van de Nationale Bank merkte op dat de private consumptie de belangrijkste motor wordt van het economisch herstel. 'De gezinnen hebben dit jaar 22 miljard meer gespaard, gedeeltelijk omdat veel winkels gesloten waren tijdens de lockdown. Bovendien blijft de koopkracht stijgen.' De Nationale Bank ziet het beschikbaar inkomen in 2021 en 2022 telkens met 1,4 procent toenemen na een minieme stijging van 0,1 procent in 2020.

De koopkracht van de gezinnen blijft stijgen. Geert Langenus Econoom Nationale Bank

Opvallend is dat vooral de arbeidsmarkt beter standhoudt dan verwacht. De Nationale Bank verwacht dat tegen het derde kwartaal van 2021 iets meer dan 100.000 banen verdwijnen. Zes maanden geleden voorspelde ze dat zowat 170.000 jobs zouden sneuvelen.

'Onze visie op de arbeidsmarkt is positiever dan in juni dankzij massale overheidsmaatregelen', zei Langenus. 'De daling van de werkgelegenheid is vooral te wijten aan het kleiner aantal aanwervingen, niet zozeer door meer ontslagen.'

Kunstmatige coma

Maar Langenus merkte op dat de onzekerheid over de vooruitzichten groot is. 'De economie bevindt zich in een soort kunstmatige coma. Hij verwees daarmee naar steunmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. 'De blijvende schade wordt pas duidelijk wanneer de patiënt uit coma ontwaakt.'

Een begrotingstekort van 6 procent is niet houdbaar. Pierre Wunsch Gouverneur Nationale Bank

De vooruitzichten voor de overheidsfinanciën zijn minder gunstig. Het begrotingstekort stijgt in 2020 naar 10,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en blijft vanaf 2022 rond 6 procent schommelen. Daardoor klimt de overheidsschuld in 2023 boven 120 procent van het bbp. 'Een begrotingstekort van 6 procent is op termijn niet houdbaar', beklemtoonde Wunsch. 'Dan stijgt de schuldgraad met 3 procentpunten per jaar.'