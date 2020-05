Een dreun na een lange klim

De klap die onze economie incasseert door de coronacrisis blijft verwijzingen oproepen naar de oorlogsjaren, en terecht. De Europese Commissie voorspelt voor de Belgische economie een krimp van 7,2 procent dit jaar. Per hoofd van de bevolking en in constante prijzen van 2015 komt dat neer op een terugval van het bruto binnenlands product (bbp) met 7,6 procent. KUL-economieprofessor André Decoster wijst erop dat we al moeten teruggaan naar het oorlogsjaar 1942 (-8,3%) om zo'n opdoffer te noteren. In de jongste 175 jaar waren slechts vijf jaren erger dan 2020. Dat waren allemaal oorlogsjaren. 1918 spant de kroon met -18,7 procent.

Als we kijken naar de absolute bedragen, is de grootste opdoffer die van 2020 (zie grafiek). We verliezen bijna 3.000 euro per hoofd van de bevolking. Daarmee belanden we weer op het niveau van tien jaar geleden. Tijdelijk, want de Europese Commissie voorspelt dat onze economie in 2021 alweer 6,2 procent groeit.