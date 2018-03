Een half miljard minder uitgegeven aan uitkeringen

De RVA heeft het voorbije jaar 7,35 miljard euro uitgegeven aan uitkeringen. Dat is 554 miljoen euro of 7 procent minder dan een jaar geleden.

Door de goede conjunctuur zijn er minder werklozen en dus minder uitkeringen. Het is van 1981 geleden dat zo weinig werklozen werden vergoed.

Het gaat om de som van alle uitkeringen die de RVA uitbetaalt, zoals werkloosheidsuitkeringen, premies voor tijdskrediet en loopbaanonderbrekingen of de SWT-uitkeringen, het vroegere brugpensioen. Het is al het vierde jaar op rij dat de RVA minder uitkeringen uitbetaalt. De totale besparing sinds 2013 loopt zo op tot 2,1 miljard euro.

De economie draait volop, waardoor er minder werklozen zijn die moeten worden vergoed. Daar is dan ook de grootste besparing te vinden in vergelijking met een jaar eerder: 402 miljoen euro. Aan SWT-uitkeringen (het vroegere brugpensioen) werd 135 miljoen minder uitgegeven. De rest zijn besparingen op tijdskrediet en loopbaanonderbreking.

Er zijn niet alleen minder werklozen die in het systeem instromen, er is ook een uitstroom van werklozen die op pensioen gaan .

Regeringsmaatregelen

Ook de regering zelf droeg bij tot de daling van de uitgaven. Ze verstrengde de werkloosheidsregels - de inschakelingsuitkering is beperkt in de tijd en de toegang tot bijvoorbeeld brugpensioen en loopbaanonderbreking is verstrengd. En de regering stimuleerde de creatie van banen.