Elektriciteit zet koopkrachtdebat onder stoom

De koopkracht van de Belg. Daar draait de nationale staking vandaag om. Wat zeggen de naakte cijfers? We doken in de inflatiedata sinds de vorige verkiezingen en concluderen nu al: it's the electricity, stupid!

Is de koopkracht nu gestegen of gedaald onder de regering-Michel? Het debat woedt al maanden. En brengt vandaag heel wat landgenoten op de been.