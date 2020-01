Elk huisje zijn rospot

Belgen ontvangen in het buitenland nog weleens munten van 1 en 2 eurocent. In eigen land worden de bedragen bij contante betalingen sinds december afgerond op 5 eurocent.

Belgen ontvangen in het buitenland nog weleens munten van 1 en 2 eurocent. In eigen land worden de bedragen bij contante betalingen sinds december afgerond op 5 eurocent. Terwijl op die manier de ‘rosse muntjes’ langzaam maar zeker uit het Belgische betalingsverkeer verdwijnen, staan ze nog altijd voor bijna de helft van het totale aantal euromunten in omloop, blijkt uit cijfers van de Europese Centrale Bank.

Sinds de invoering van de euro, in 2002 is het aantal van die kleinste munten het snelst toegenomen. Van de munt van 1 eurocent zijn er zes keer zo veel in circulatie als 18 jaar geleden. Bij die van 2 eurocent is dat 4,8 keer meer.