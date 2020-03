‘Elke week lockdown kost halve procent groei'

Met elke week dat ons land in lockdown zit, verliest België 0,55 procent economische groei, raamt het VBO. ‘De maatregelen van de regering zijn goed, maar worden op het terrein soms te streng toegepast’, zegt de werkgeversorganisatie.

VBO-hoofdeconomist Edward Roosens maakte voor elke economische sector een inschatting van het verlies aan activiteit als gevolg van de maatregelen die de regering nam tegen de verspreiding van het coronavirus.

Uitgedrukt in geld komt de grootste impact van de bouw, de horeca en de groep bedrijven die actief zijn in non-ferro, metaal, machinebouw en elektronica. Die drie sectoren leveren, in een scenario waarbij de huidige maatregelen gedurende zes weken worden aangehouden, elk ongeveer 1 miljard euro aan toegevoegde waarde in.

Op basis van de verwachte procentuele daling in jaarlijkse toegevoegde waarde is de schade het grootst bij de horeca en de evenementen (-11,5 % op jaarbasis in het zeswekenscenario), gevolgd door de luchtvaart (-9,2 %). De autoproductie en -distributie en de reisbureaus zouden over het hele jaar zowat 8,6 procent inboeten. De enige sector die een klein beetje garen kan spinnen bij de crisis is de voedingsdistributie.

Job

Als de lockdown zes weken duurt, komt Roosens globaal uit op een economische terugval op jaarbasis met 3,3 procent, waardoor de geraamde 'groei' voor dit jaar op ongeveer -2 procent zou uitkomen.

Of we er na zes weken van af zijn, is natuurlijk de grote vraag. Duurt het dubbel zo lang, dan verdubbelt de schade en komen we dit jaar uit op een krimp met 5 procent. Bovendien dreigt de economie in zo’n scenario meer schade op te lopen, onder meer omdat meer bedrijven failliet gaan en meer mensen hun job kunnen verliezen.

Een andere onbekende is hoe andere landen het er van af brengen. Een langdurige lockdown in enkele grote afzetmarkten kan voor onze exportbedrijven een extra streep door de rekening worden.

Bouwsector

Roosens heeft lof voor de maatregelen die de regering heeft genomen, maar wijst erop dat sommige politiezones en burgemeesters strenger zijn dan de maatregelen voorschrijven. ‘Vooral de bouwsector heeft daar last van. Zeker tijdens de eerste dagen werden werven onterecht stilgelegd. We kregen ook meldingen dat de politie in Brussel mensen naar een attest van hun werkgever vroeg. Dat is een maatregel die in Frankrijk geldt, maar niet in ons land. Bij ons is werken toegelaten, mits de afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt.’