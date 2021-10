Energiefactuur gezin al ruim 700 euro duurder

De Belgische consument ontsnapt niet aan de recordprijzen op de energiemarkt, blijkt uit een studie van de energiewaakhond CREG.

Een Belgisch gezin dat in april variabele contracten voor elektriciteit en aardgas afsloot, zal op jaarbasis ruim 700 euro meer betalen op zijn energiefactuur. Dat blijkt uit een studie waarin de federale energiewaakhond CREG de recente prijsexplosies vergelijkt met 2019, de 'normale situatie' voor de coronacrisis. In september lag de gemiddelde jaarfactuur voor elektriciteit 116 euro hoger. De aardgasfactuur voor een variabel contract was net geen 600 euro duurder.

Een gemiddeld Belgisch gezin betaalde in september voor een jaarcontract aardgas 1.740 euro. Dat is het hoogste bedrag ooit, becijferde de CREG. Voor elektriciteit steeg het totale prijskaartje naar 1.020 euro. Enkel in maart 2019, nadat verschillende kerncentrales hadden stilgelegen, bevond de gemiddelde elektriciteitsfactuur zich nog iets hoger.

Vrees voor gastekorten

Omdat op de internationale markten het aanbod de vraag niet kan volgen, gaan sinds deze zomer de energieprijzen door het dak. De vrees dat de Europese gasvoorraden ontoereikend zullen zijn om een strenge winter door te komen katapulteerde de aardgasprijs naar recordhoogtes.

De markt verwacht dat de prijzen nog tot de lente of de zomer van volgend jaar hoog blijven. Laurent Jacquet Directeur prijstoezicht CREG

Op de belangrijke Nederlandse gasbeurs TTF ging de aardgasprijs dinsdag voor het eerst boven de symbolische grens van 100 euro per megawattuur (MWh) om te eindigen op 117 euro (+23,2 %). Ook op de elektriciteitsmarkt heerste een paniekstemming onder traders.

‘Wat we nu zien, is historisch’, zegt Laurent Jacquet, directeur prijzentoezicht bij de CREG. ‘De markten zijn zeer nerveus en de situatie verandert dag na dag. Zelfs na de prijspieken van september zijn de prijzen de voorbije dagen verder gestegen. De markt verwacht dat ze nog tot de lente of de zomer van volgend jaar hoog blijven.’

Vaste contracten behouden

Voor de groep consumenten met een variabel contract is de impact van die zenuwachtigheid direct voelbaar. In België heeft 35 procent van de gezinnen een variabel elektriciteitscontract en 45 procent voor aardgas. Zeker met de start van het stookseizoen, zal de hoge gasprijs voor die groep zwaar beginnen te wegen.

1.740 Euro Een gemiddeld Belgisch gezin betaalde in september voor een jaarcontract aardgas 1.740 euro, het hoogste bedrag ooit.

Klanten met een vast energietarief zijn in eerste instantie ingedekt. ‘Maar almaar meer consumenten komen de volgende maanden aan het einde van de looptijd van hun energiecontract’, zegt Jacquet. ‘Wie voor midden 2021 een vast contract afsloot, adviseren we vooral te blijven zitten. Klanten met een variabel contract of die een nieuwe leverancier zoeken, raden we aan goed de prijzen te vergelijken en op te volgen wanneer het gunstig wordt om te vertrekken en eventueel een nieuw contract af te sluiten.’

Leveranciers in moeilijkheden

Als de hoge prijzen nog lang duren, kunnen kleine energieleveranciers in financiële moeilijkheden komen. Laurent Jacquet Directeur prijstoezicht CREG

De ongeziene prijsstijgingen brengen leveranciers in een lastige situatie. ‘Als het nog lang duurt, met pakweg nog zes maanden hoge prijzen, kunnen kleine energieleveranciers in financiële moeilijkheden komen’, zegt Jacquet. ‘Wie zich onvoldoende heeft ingedekt, riskeert op de markt elektriciteit en gas te moeten inkopen tegen heel hoge prijzen. De groothandelsprijs voor gas ligt al hoger dan wat consumenten met vaste contracten betalen. De leveranciers kunnen moeilijk volgen.’