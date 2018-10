‘Energiemalaise ondermijnt competitiviteit industrie’

Die is er nu veel te weinig, zegt Beckx. Zelfs als de overheid en de energieleveranciers alsnog voldoende capaciteit vinden om de winter zonder kleerscheuren door te komen, zitten we met een gigantisch probleem. ‘Alleen al het feit dat daarover moet worden gediscussieerd, is een issue. Het creëert bijkomende onzekerheid. Die komt nog eens boven op de zware kostenhandicap waarmee we in België zitten. Afhankelijk van welk type verbruiker je bent, liggen onze energieprijzen 10,5 tot 34 procent hoger dan in de buurlanden.’

Die moeten niet meteen zware stroomtekorten verwachten, zegt woordvoerder Philippe Van Wassenhove. ‘Wij verwachten niet dat we van het net worden afgesloten. En via langetermijncontracten dekken we ons in tegen een verdere stijging van de energieprijzen. Maar op langere termijn hebben we echt bevoorradingszekerheid nodig. We konden de voorbije jaren groeien door oudere chemiebedrijven in het Antwerpse havengebied over te nemen. Om die lijn te kunnen volgen, heb je zekerheid nodig. Beeld je in dat je na een black-out naar de hoofdzetel in het buitenland moet trekken om een capaciteitsuitbreiding te bespreken. Ik kan me voorstellen dat de hoofdzetel ook naar dat aspect kijkt als wordt beslist waar er een nieuwe vestiging komt of welke vestigingen in aanmerking komen voor een uitbreiding.’