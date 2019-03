Engie rekent erop dat twee kerncentrales openblijven tot 2045

Voor de ‘scheurtjescentrales’ Doel 3 en Tihange 2 is het verdict duidelijk. Het moederbedrijf van Electrabel boekte vorig jaar een waardevermindering van 615 miljoen euro op die twee centrales, die zoals gepland in 2022 en 2023 sluiten. ‘Daarover is geen discussie meer’, zei Engie-CEO Isabel Kocher gisteren tijdens de presentatie van de jaarresultaten in Londen.