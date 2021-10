Enkel energie en farma ontsnapten aan coronaklap

Energie en farma zijn de twee enige bedrijfssectoren in ons land die er in het coronajaar 2020 in slaagden een hogere toegevoegde waarde te realiseren.

De elektriciteitsleveranciers en -distributeurs verkochten in het crisisjaar 2020 weliswaar minder gas en elektriciteit. Maar hun kosten daalden nog sterker, waardoor de toegevoerde waarde die ze realiseerden steeg. Met 4,6 procent zelfs. Daardoor kroont de energiesector zich tot dé sectorkampioen van 2020.

Energie geeft daarmee zelfs de farmasector het nakijken. Die boekte een 2,9 procent hogere toegevoegde waarde, door de toegenomen vraag naar bepaalde sleutelproducten en de productie van coronavaccins die eind 2020 op gang kwam. Dat blijkt uit de gedetailleerde nationale rekeningen over 2020 die de Nationale Bank maandag publiceerde.

De horecasector, die zwaar te lijden had van de lockdowns, presteerde - niet verwonderlijk - erg slecht, met een terugval met 46,8 procent in de geproduceerde toegevoegde waarde. In de staart van het peloton zit ook de sector kunst, amusement en recreatie, die een achteruitgang afficheert van zowat 30 procent.

Gezondheidszorg

Opmerkelijk is ook dat de toegevoegde waarde van de sector 'menselijke gezondheidszorg' met 13,4 procent daalde, in een jaar waarin een gezondheidscrisis fel woedde. De oorzaak? Het uitstel van niet-dringende medische operaties, consultaties en behandelingen, zegt de Nationale Bank.

De groot- en kleinhandel kon de schade beperkt houden tot 7,8 procent, omdat tijdens de lockdowns de zogenaamde 'essentiële' winkels - zoals supermarkten, bakkers, slagers en doe-het-zelfzaken - open mochten blijven. Daarnaast was er de toename van de e-commerce.

-5,7% productiekrimp De productie van goederen en diensten in ons land is in 2020 uiteindelijk met 5,7 procent gekrompen.

Uit de gedetailleerde nationale rekeningen blijkt ook nog dat de coronaklap voor de hele Belgische economie uiteindelijk iets minder zwaar was dan tot dusver aangenomen. De productie van goederen en diensten in ons land is in 2020 met 5,7 procent gekrompen. De Nationale Bank had het voordien over een krimp van 6,3 procent. Het blijft niettemin het slechtste resultaat sinds de Tweede Wereldoorlog. Ter vergelijking: de bankencrisis veroorzaakte in 2009 een economische krimp van 2.3 procent.

Dat het eindverdict voor de economie in 2020 iets minder zwaar is, komt omdat de investeringen minder sterk zijn gedaald dan eerst gedacht. En omdat de invoer uiteindelijk meer blijkt te zijn gedaald dan de uitvoer, waardoor de netto-uitvoer van goederen en diensten als enige bestedingscategorie een positieve groeibijdrage leverde.

Werkgelegenheid